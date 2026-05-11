Серед диму та виття сирен: біля Чорнобиля врятували лосеня, що застрягло в сітках (відео)

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику врятували маленьке лосеня потрапило в антидронову сітку. Як повідомив директор заповідника Денис Нестеров, це сталося у День матері, 10 травня - у дату, що є символічною.

Малеча потрапила у пастку на тлі масштабної пожежі, яка розпочалася у зоні відчуження кілька днів тому через російський безпілотник.

"У зоні відчуження маленьке лосеня потрапило в антидронову сітку та не могло самостійно вибратися. Налякане та виснажене, воно боролося з пасткою, а поруч увесь цей час залишалася його мама. Вона не тікала, не покидала маля ні на мить - стояла поруч і чекала допомоги. На щастя, особовий склад 11 державного пожежно-рятувального загону Чорнобиля опинився у потрібному місці у потрібний час", - розповів фахівець.

Зазначається, що рятувальники обережно звільнили маля із пастки, і щойно лосеня опинилося на волі - одразу побігло до мами.

"Ця мить була по-справжньому особливою: серед диму, сирен і боротьби з вогнем - маленьке диво життя, яке нагадує, заради чого ми боремося й бережемо природу... Турбота, любов і бажання захистити свою дитину - однакові для всіх живих істот", - наголосив Нестеров.

Також у заповіднику розповіли, що із зони пожежі в Чорнобильському заповіднику під час вдалося врятувати ще одне лосеня. Тварину знайшли представники Clean Futures Fund та передали фахівцям заповідника. Ймовірно, тікаючи від пожежі, лосеня заплуталося у сітці та не могло самостійно вибратися. У тварини зафіксовані значні пошкодження, ознаки виснаження, а також ураження кліщами.

Після огляду було прийнято рішення направити лосеня до Сафарі-парк Медвино, де воно перебуватиме під наглядом фахівців та проходитиме необхідне лікування та реабілітацію. Це вже третє лосеня, яке врятовано під час пожежі.

Пожежа у Чорнобилі

Як писав УНІАН, з 7 травня біля Чорнобиля вирує масштабна лісова пожежа. Сильний вітер і суха погода ускладнюють ситуацію з її ліквідації. Під час ліквідації вогню 8 травня у лісі вдалося врятувати червонокнижне лосеня. У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли, що новонароджене лосеня рятувальники виявили серед згарища та гіркого диму, просто на горільнику. Поруч з дитинчам не було мами, припускається, що вона втекла від вогню або загинула під час пожежі.

