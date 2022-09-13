Франція зараз є головою Радбезу ООН.

Франція скличе засідання Ради Безпеки ООН. Головною темою обговорення стане ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Про це пише REUTERS.

"Франція підніме тему зіткнень між Вірменією та Азербайджаном в Раді Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон закликав сторони дотримуватися режиму припинення вогню. Крім того, він вказав, що готовий до переговорів і з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії відбулися зіткнення. У Баку звинуватили Єреван у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Повідомляється, що вночі диверсійні групи Збройних сил Вірменії мінували території між позиціями підрозділів Азербайджанської армії і доріг постачання. В результаті зіткнень пошкоджена військова інфраструктура, відомо про втрати серед особового складу.

На загострення ситуації між Азербайджаном і Вірменією відреагував у США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість. За його словами, військового вирішення конфлікту бути не може.

Сьогодні вранці стало відомо, що між Вірменією та Азербайджаном була досягнута домовленість про припинення вогню починаючи з 9:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом).

Вас також можуть зацікавити новини: