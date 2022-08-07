Зазначається, що ісламісти вимагають додаткові гарантії.

Перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням "Ісламський джихад" відкладається. Режим припинення вогню мав розпочатися сьогодні о 20: 00.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Відзначається, що перемир'я в секторі Гази відкладається через вимоги ісламістів. Вони хочуть, щоб Єгипет надав додаткові гарантії.

За даними видання, ісламісти хочуть домогтися від Ізраїлю звільнення заарештованих членів організації і припинення ударів по своїх позиціях.

Загострення в секторі Гази-що відомо

5 серпня армія Ізраїлю розпочала військову операцію проти "ісламського джихаду" в секторі Гази. Нанесено кілька ударів. Цього ж дня "Ісламський джихад" вдарив по Ізраїлю у відповідь на удари по газі. Було випущено близько 50 ракет.

Конфлікту передував арешт лідера "ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді. Палестинці погрожували Ізраїлю відповідними атаками за цей арешт. За кілька годин до початку операції Міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "ісламського джихаду" з попередженням про те, що армія вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Під час ударів по газі був ліквідовано Халед Мансура, командир угруповання на півдні сектору Гази. 6 серпня Ізраїль почав мобілізацію резервістів.

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