Сенатори-республіканці хотіли б, щоб таку ж позицію займав Трамп, коли був ще президентом.

Члени Республіканської партії в Конгресі чотири роки тихо бурчали через те, що пасивна риторика Дональда Трампа щодо Росії не відповідала жорсткості дій його адміністрації проти Кремля.

Тепер більш агресивна публічна позиція президента Джо Байдена щодо Володимира Путіна принесла республіканцям водночас полегшення і сум, - пише Politico. Вони хотіли б, щоб так поводився в часи свого президенства Трамп.

"Очевидно, що Путін - зловісна сила у світі. Він жахливий лідер. Він поводиться агресивно. І я радий, що ми чинимо опір", - сказав виданню сенатор Рой Блант, який входить до керівництва Республіканської партії й Комітету Сенату з питань розвідки.

Читайте такожAssociated Press: Перша розмова Байдена з Путіним віщує зміни у відносинах між США і РосієюБайден і справді заговорив абсолютно іншим тоном. Згідно з повідомленнями Білого дому, новий американський президент жорстко розмовляв з Путіним під час їхньої першої телефонної розмови. Він вказав на злоякісну діяльність Росії включно з виплатами винагород за вбивство американських солдатів на Близькому Сході, отруєнням опозиціонера Олексія Навального й організації масивної кібератаки проти уряду США й приватних компаній.

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США будуть діяти жорстко, захищаючи наші національні інтереси у відповідь на поведінку Росії, яка шкодить нам і нашим союзникам", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Зміні позиції зраділи й з іншого боку Пенсільванського авеню, де конгресменів поглинули скандали й розслідування відносин Трампа з Москвою.

"Можливо, підхід Байдена послужить нам краще. Побачимо. Точно можна сказати, що президентська риторика в перший тиждень чи два відрізняється. Чи це буде означати інші відносини чи результати? Ми ще дізнаємось", - сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Під час передвиборчої кампанії Байден критикував Трампа як апологета Путіна. Також попередній президент США часто мав справу з критикою з боку власної ж партії. Особливо коли він почав заперечувати дані американської розвідки про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Натомість Трамп сказав, що вірить Путіну.

Читайте також"Є серйозні розбіжності": у Кремлі прокоментували розмову Путіна і Байдена щодо УкраїниРеспубліканці похвалили Байдена за його послідовність. Але при цьому вони наголошують, що нова адміністрація повинна зберегти жорстку політику проти Росії, яку просувала команда Трампа включно з видворенням російських дипломатів. На жаль для багатьох республіканців, ці дії адміністрації часто підривалися прихильним ставленням самого Трампа до Путіна включно з його постійними спробами применшити значення втручання Кремля у вибори в 2016-му.Читайте такожБайден провів телефонну розмову із генсеком НАТО

"Весь шум навколо Путіна й Трампа стосувався того, що Трамп не хотів сказати публічно. Але з точки зору державної політики, ще не було адміністрації, яка б зробила жорсткіші кроки проти Росії", - сказав сенатор Марко Рубіо.

Видання зауважує, що Байдену ще належить пройти довгий шлях, перш він здобуде довіру Республіканської партії в полі зовнішньополітичних цілей. Хоч політичним опонентам подобається його більш агресивна позиція, вони стривожені бажанням Байдена добитися продовження на 5 років Договору про скорочення наступального стратегічного озброєння, який Вашингтон підписав з Москвою в 2010 році.

"Я переконаний, що Путін переверне нову сторінку після цієї розмови. Путін дуже зрадіє розширенню цього договору. Це величезний подарунок для нього", - сказав сенатор-республіканець Джон Корнін.

Розмова Джо Байдена з Путіним

Під час першої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден порушив питання, зокрема щодо російської хакерської атаки на інфраструктуру компанії SolarWinds, щодо втручання у вибори в США у 2020 році, а також отруєння критика Кремля Навального. Також Байден наголосив, що США твердо відстоюватимуть свої національні інтереси.

Окрім цього, Байден у розмові з Путіним заявив про підтримку суверенітету України.

Також вони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

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Переклад: Лесь Димань