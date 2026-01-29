'Застосування сили матиме наслідки': у Кремлі цинічно закликали США та Іран до переговорів

Потенціал до переговорів далеко не вичерпаний, заявив Пєсков.

Росія закликала Іран та США до переговорів і попередила, що будь-яке застосування сили проти Тегерана "матиме небезпечні наслідки і спричинить хаос у всьому Близькому Сході", пише Reuters.

Відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Трампа, який закликав Іран сісти за стіл переговорів і укласти угоду про ядерну зброю, інакше йому загрожує можливий удар з боку США.

"Ми продовжуємо закликати всі сторони проявити стриманість і відмовитися від будь-якого застосування сили для вирішення питань. Очевидно, що потенціал для переговорів далеко не вичерпаний... Ми повинні зосередитися в першу чергу на механізмах переговорів. Будь-які силові дії можуть лише створити хаос у регіоні та призвести до дуже небезпечних наслідків з точки зору дестабілізації системи безпеки в усьому регіоні", – заявив Пєсков.

Агентство, яке цитує Пєскова, зазначає, що Москва налагодила тісні зв'язки з Іраном з початку повномасштабної війни в Україні. А у 2025 році сторони підписали 20-річний договір про стратегічне партнерство.

Ситуація довколо Ірану - важливі новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран готується до удару США вже у найближчі дні. За даними The Jerusalem Post, лідер країни Алі Хаменеї переховується в підземному укритті на тлі можливої загрози.

Тим часом Росія продовжує співпрацю з Іраном. Раніше стало відомо, що Москва передала Тегерану ударні вертольоти Мі-28НЕ. На думку фахівців, росіяни могли передати як вживані вертольоти, так і машини, виготовлені з нуля.

