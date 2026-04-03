Трамп хоче отримати астрономічні $1,5 трильйони на оборону: він використає для цього Україну

Україні варто готуватися до шквалу критики.

Президент США Дональд Трамп хоче отримати на 2027 рік астрономічний оборонний бюджет розміром у 1,5 трлн доларів. Для порівняння, у 2025 році, згідно данних SIPRI, сумарний оборонний бюджет усього світу, за виключенням США, становив 1,8 трлн доларів.

І досягти таких цілей Трамп цілком можливо збирається, використовуючи критику України, пише Defense Express.

Так, за даними Defense News, формально бюджет національної безпеки становитиме близько 900 млрд доларів, але Трамп запросить додаткове фінансування у межах від 400 до 600 млрд доларів.

Цей механізм вже використовувався у минулому році, коли конгрес до погоджених у бюджеті 892,6 млрд доларів на основі додаткового запиту додав ще 150 млрд доларів.

Гроші з оборонного бюджету мають піти на фінансування Golden Dome та будівництво лінкорів Трампа, а також на збільшення виробництва зброї та поповнення виснажених запасів.

При цьому експерти Defense Express зауважують: саме останній пункт може стати одним з головних інструментів публічного просування таких витрат – за допомогою критики допомоги Україні.

"Тому варто готуватись до того, що на Україну невдовзі направлять потоки звинувачень. І звісно в них будуть згадуватись міфічні нібито надані 350 млрд доларів. Хоча офіційні цифри, за всі роки відбиття повномасштабного вторгнення РФ - 67 млрд доларів на озброєння, ще 31,5 млрд доларів, як пряма підтримка бюджету", - зауважують експерти.

Трамп і Україна

ЗМІ писали, що Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, аби змусити Європу приєднатися до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

Також нещодавно Трамп вчергове заявив, що Сполучені Штати не повинні були втручатися у війну в Україні та витрачати значні кошти на підтримку Києва. Він різко розкритикував попередню політику Вашингтона, заявивши, що США витратили сотні мільярдів доларів без жодної вигоди.

