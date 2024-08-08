За словами журналістів, Трампу, ймовірно, доведеться відшукати альтернативне місце для перемовин.

Попри критику, колишній президент США Дональд Трамп впевнений, що йому вдасться відновити свої відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо його переоберуть у листопаді. Він заявив прихильникам, що впродовж дня після вступу до Білого дому він укладе угоду про закінчення війни в Україні.

У The Times зазначили, що Трампу, швидше за все, доведеться відшукати альтернативне місце для перемовин. Відомо, що Гельсінкі (Фінляндія) було улюбленим містом для зустрічей між президентами США та їхніми радянськими колегами під час холодної війни. Однак у місті заявили кандидату у президенти США, що не братимуть жодної участі у мирних переговорах, які можуть призвести до розпаду України.

"Я б повністю виключила проведення таких дискусій у Гельсінкі, якби з боку Росії не було значних кроків, які б свідчили про те, що вона хоче повернутися до поваги до міжнародного права. Наразі ми не ведемо жодного політичного діалогу з Росією, і ми не плануємо розпочинати його доти, доки Росія продовжуватиме вторгнення до суверенної країни по сусідству з нею", - наголосила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Відео дня

У The Times підкреслили, що відмова Гельсінкі приймати переговори між США та Росією показує зміни у політиці Фінляндії після вторгнення в Україну, коли країна відмовилася від свого післявоєнного нейтралітету та приєдналася до НАТО.

Також видання нагадало, що Джеральд Форд та Леонід Брежнєв підписали Гельсінські угоди в 1975 році, Михайло Горбачов та Джордж Буш-старший повернулися до балтійського порту через 15 років, а Білл Клінтон та Борис Єльцин обрали Гельсінкі для саміту у 1997 році.

"Але зустріч Трампа з Путіним у 2018 році, схоже, востаннє виступить посередником між ядерними наддержавами світу. З цієї нагоди мешканці Гельсінкі отримали підказку, що насправді думав їхній президент Саулі Нійністе (колишній президент Фінляндії - УНІАН) про своїх вимогливих гостей, коли його сфотографували, як він, помахавши їм рукою на прощання, сьорбає заслужений келих пива в сусідньому барі", - додали у матеріалі.

Своєю чергою Валтонен звинуватила Росію в експлуатації їхньої системи надання притулку.

"Фінляндія цінує міжнародні закони, договори і право шукати притулку. Але те, що сталося на нашому східному кордоні, а також, на жаль, у країнах Балтії та Польщі з боку Білорусі, не має нічого спільного з нормальним процесом пошуку притулку. Ситуацію не можна порівнювати з Італією чи Великою Британією. Тому що це випадок, коли країна, яка вороже налаштована до нас, мала можливість вибирати від нашого імені, кого висилати. А ми не можемо цього допустити", - пояснила вона.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше результати опитування показали, що більшість українців підтримують переговори з Росією, проте без здачі жодної частини українських територій. Зазначається, що 57% опитаних українців вважають, що Україна повинна вступати в переговори з РФ для спроби досягти миру, а 38% - що не повинна. Ще 5% не змогли відповісти.

Водночас командир штурмової групи 2-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Данило Смирнов різко висловився щодо переговорів з РФ. За його словами, наразі Україні немає сенсу підписувати мирний договір з Росією.

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