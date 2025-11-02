Трамп також назвав цю зустріч "чудовою для обох сторін".

Президент США Дональд Трамп зробив багатозначну заяву після зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зазначивши, що вона "приведе до вічного миру".

У повідомленні в соцмережі Truth Social Трамп також назвав цю зустріч "чудовою для обох сторін".

"Моя зустріч на рівні G2 із президентом Сі Цзіньпіном із Китаю була чудовою для обох наших країн. Вона приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить як Китай, так і США", — написав американський президент.

Термін "G2", який використав Трамп, означає формат тісного партнерства між США та Китаєм. Цей термін ще у 2005 році запропонували американські економісти для опису можливої співпраці двох провідних економік світу.

Зустріч Трампа і Сі

Зустріч лідерів США і Китаю пройшла 30 жовтня 2025 року в Пусані та тривала 1 годину 40 хвилин.

Після зустрічі політиків в заяві уряду Китаю вказувалося, що у двох країн є "хороші перспективи для співпраці". Зокрема, питання щодо рідкісноземельних металів вдалося "врегулювати".

Трамп оцінив зустріч "на 12 з 10", а також повідомив, що в квітні наступного року він планує відвідати Китай, а Цзіньпін може згодом відвідати США.

Також Трамп і Сі обговорили війну в Україні. Трамп заявив, що лідер Китаю "допоможе нам у питанні України".

"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити", - зазначив він.

