У Німеччині з початку повномасштабного вторгнення в Україну просили притулку близько 3500 росіян призовного віку, з них отримали статус біженця всього 90 осіб.
Як повідомляє DW, до теперішнього часу Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) прийняло рішення більш ніж по 1500 клопотанням ухилянтів, задовольнивши 90 з них, що, за словами депутатів Бундестагу, є "гротескно низькою цифрою".
При цьому близько 1100 прохань були відхилені на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок в тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.
Правозахисники, які займаються допомогою росіянам-ухильникам, неодноразово підкреслювали, що хоча формально відмова воювати відноситься до приводів для подачі на притулок в Німеччині, кількість позитивних рішень мізерна.
Росіяни намагаються втікати від мобілізації за кордон
Наприклад, в Грузії вони вже становлять 8% населення. А влада Казахстану вимушена була змінити правила перебування іноземців в країні через наплив росіян.
У той же час багато країн відмовлялися надавати притулок російським ухильникам. Приміром, про це заявила Естонія.
У березні цього року влада США відновила депортацію громадян Росії, призупинену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.