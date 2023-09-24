Статус біженця отримали менше 3% від загальної кількості росіян-ухилянтів, які просили притулку.

У Німеччині з початку повномасштабного вторгнення в Україну просили притулку близько 3500 росіян призовного віку, з них отримали статус біженця всього 90 осіб.

Як повідомляє DW, до теперішнього часу Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) прийняло рішення більш ніж по 1500 клопотанням ухилянтів, задовольнивши 90 з них, що, за словами депутатів Бундестагу, є "гротескно низькою цифрою".

При цьому близько 1100 прохань були відхилені на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок в тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.

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Правозахисники, які займаються допомогою росіянам-ухильникам, неодноразово підкреслювали, що хоча формально відмова воювати відноситься до приводів для подачі на притулок в Німеччині, кількість позитивних рішень мізерна.

Росіяни намагаються втікати від мобілізації за кордон

Наприклад, в Грузії вони вже становлять 8% населення. А влада Казахстану вимушена була змінити правила перебування іноземців в країні через наплив росіян.

У той же час багато країн відмовлялися надавати притулок російським ухильникам. Приміром, про це заявила Естонія.

У березні цього року влада США відновила депортацію громадян Росії, призупинену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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