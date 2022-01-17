У питанні щодо дій у разі широкомасштабної агресії РФ проти України в Альянсі є згода, зазначив очільник Бюро національної безпеки Польщі.

Голова Бюро національної безпеки Павел Сольох заявив, що в разі вторгнення Росії в Україну Польща стане прифронтовою країною НАТО, і в такій ситуації було б природним збільшення кількості союзних військ над Віслою.

Сольох зазначив в ефірі "Польського радіо", що таку заяву зробили Сполучені Штати.

Водночас голова Бюро національної безпеки Польщі запевнив, що в цьому питанні між країнами НАТО є згода.

"Це було б природним наслідком, якби сталася широкомасштабна російська агресія проти України в поєднанні із посиленням російської присутності в Білорусі", – сказав очільник БНБ Польщі.

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Загроза нового вторгнення Росії в Україну – що треба знати

Восени 2021 року стало відомо, що Росія стягнула до українського кордону значну кількість військ та техніки. Країна Заходу були занепокоєні такими діями РФ та пригрозили країні серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну.

Наприкінці листопада минулого року керівник Головного управління розвідки Міноборони нашої країни Кирило Буданов сказав, що РФ стягнула до кордону понад 90 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку 2022-го.

На тлі загострення ситуації на кордоні російська сторона висунула вимоги НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". Зокрема, РФ вимагала, щоб Альянс не прийняв до своїх лав Україну.

У Брюсселі з цього приводу відбулась низка зустрічей представників НАТО, РФ і США. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не відмовиться від прийняття до своїх лав держав, які цього забажають.

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