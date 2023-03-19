Українці допомагали нелегалам переправитися у країни Євросоюзу.

Польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю майже сто нелегальних мігрантів і чотирьох громадян України, які їм допомагали.

Про це Служба охорони кордону повідомила у Twitter. Прикордонники уточнили, що до Польщі намагалися потрапити 90 нелегальних мігрантів, більшість з яких громадяни Афганістану, Сирії та Іраку.

Також затримали чотирьох громадян України за перевезення нелегальних мігрантів, яким все ж вдалося непомітно перетнути кордон ЄС. Їх знайшли у районі населених пунктів Мельник та Черемха, уточнює агенція PAP.

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Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Влітку 2020 року режим Олександра Лукашенка влаштував міграційну кризу на кордонах з європейськими країнами, дозволяючи прибуття туди людей з Африки та Близького Сходу, які намагалися потрапити до країн ЄС.

У відповідь на це влада Литви і Польщі восени 2021 року вирішила почати будувати стіну на кордоні з Білоруссю. В даний час Польща завершує облаштування камерами та датчиками руху своєї стіни висотою 5,5 м та довжиною 186 км.

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