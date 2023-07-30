Пентагон вже займається розслідуванням цього випадку, у чоловіка провели обшуки.

Інженер військово-повітряної бази Арнольд у штаті Теннесі викрав обладнання та секретну інформацію США стосовно 17 військових об'єктів та правоохоронних органів.

Як пише Forbes з посиланням на ордер на обшук, який має у своєму розпорядженні, 48-річний чоловік забрав додому велику кількість урядових радіотехнічних засобів та носії інформації з секретними даними. Вартість обладнання становить майже 90 тисяч доларів.

"Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили, що він мав "несанкціонований адміністраторський доступ" до технологій радіозв’язку, які використовуються Командуванням повітряної освіти та підготовки (AETC) на 17 військових об'єктах", - зазначає Forbes.

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Вказується, що AETC є одним із дев’яти "головних командувань", визначених Пентагоном як "взаємопов’язані та доповнюючі, що забезпечують наступальні, оборонні та допоміжні елементи" штабу ВПС.

Під час обшуку слідчі знайшли ноутбук, на якому було відкрите програмне забезпечення, що містило "всю систему зв'язків авіабази Арнольд". Такоє інженер зберігав у себе USB-накопичувачі з файлами радіопрограм правоохоронних органів.

За даними слідства, цей чоловік, можливо, мав доступ до комунікацій ФБР та агентств штату Теннесі. Наразі цю інформацію перевіряють слідчі Бюро.

Витік секретних документів у США

Як повідомляв УНІАН, це вже третій витік секретних документів США цього року.

Так, на початку квітня у мережу потрапили фотокопії документів Пентагону з грифом секретності. Їх протягом місяців зливав у Discord 21-річний військовослужбовець американської Нацгвардії Джек Тейшейра.

Він не визнав себе винним за жодним пунктом звинувачення. Наступне слухання у справі призначено на 9 серпня. Тейшейрі загрожує до 60 років ув'язнення

Нещодавно стало відомо, що друкарська помилка спричинила потрапляння секретних даних американських військових до веб-оператора Малі. Американський адмірал у відставці Майк Роджерс, який керував Агентством нацбезпеки та кіберкомандуванням армії США, переконаний, що постійного доступу до також навіть несекретної інформації достатньо, аби генерувати розвідувальні дані.

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