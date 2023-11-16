Тіла 68-річного Володимира Свиридова і його 72-річної дружини Тетяни були знайдені в їхньому будинку в селищі Аджиєвському.

Колишній командир 6-ї армії ВПС та повітряно-космічної оборони РФ Володимир Свиридов був знайдений мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї. Поруч із ним було знайдено тіло жінки - ймовірно, його дружини. Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що тіла 68-річного Володимира Свиридова і його 72-річної дружини Тетяни Свиридової були знайдені в їхньому будинку в селищі Аджиєвському. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

Працівники газової служби вже провели виміри, і перевищень допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено. Що стало причиною смерті Володимира та Тетяни Свиридових, наразі невідомо.

Відео дня

Додамо, що генерал-лейтенант російської армії Володимир Свиридов очолював 6-ту армію військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Росії з 2005 по 2009 рік.

Смерті високопосадовців російської армії

У серпні в Росії впав літак Пригожина, він значився серед пасажирів. Пізніше з'явилася інформація, що на місці падіння борту знайшли тіла восьми жертв, серед яких був і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Одна з версій аварії літака - теракт на борту. Також повідомлялося, що перед катастрофою літака очевидці чули дві сильні хлопки. Потім біля судна відвалилися крило та стабілізатор, які впали неподалік занедбаної ферми у селі Куженкіне.

Раніше, у квітні, в Росії за дивних обставин помер ще один топ-чиновник. У камері слідчого ізолятора Якутська в Російській Федерації раптово помер перший заступник генерального директора і головний інженер "Якутскенерго" Ігор Шкурко. Його 30 березня затримали у справі про хабар.

"У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Прибулі медичні працівники констатували його смерть. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено", - йшлося у повідомленні управління ФСВП по Якутії.

Також УНІАН повідомляв про те, що у РФ застрелився генерал МВС, який "полював" на опозиціонерів та журналістів. Володимир Макаров обіймав посаду заступника начальника Головного управління з протидії екстремізму.

Генерал-майор Макаров у свій час був головним організатором "полювання" на опозиціонерів та незручних журналістів. У січні 2023 року Путін відправив Макарова у відставку.

Вас також можуть зацікавити новини: