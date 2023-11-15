Пакет допомоги необхідно схвалити протягом тижня.

Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен терміново затвердити новий пакет військової допомоги Україні: це необхідно зробити не за місяць, а протягом тижня, інакше Київ потрапить в "небезпечне становище".

Затримка з необхідним буде відчутною на полі бою в Україні. США повинні прийняти допомогу в листопаді або грудні, але Конгресу слід не зволікати з рішенням, заявив представник демократів Адам Сміт на саміті Politico Defense.

"Київ може втриматися, але його позиція буде не такою сильною. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни", - сказав Сміт.

Він не погодився з думкою республіканців в Конгресі, які кажуть, що затримка у необхідному рішенні по Україні пов'язана з внутрішніми проблемами США. Зокрема, із забезпеченням безпеки південного кордону. За його словами, такі виправдання "не мають сенсу".

Головна причина антиукраїнської риторики в США - це Дональд Трамп, вказав Сміт. "Основна причина тут в тому, що Трамп вирішив, що йому не подобається Україна", - уточнив політик.

Багато республіканців в серцях та в душі підтримують Україну, але вони не можуть впоратися з тиском прихильників поглядів Трампа, вважає він.

Питання про нову допомогу Україні на критичній точці в Америці

Сьогодні в рамках брифінгу спікер Державного департаменту США Меттью Міллер визнав, що Америка знаходиться в "критичній точці" у контексті питання про затвердження нової військової допомоги Україні.

Раніше Пентагон зробив публічну заяву про те, що витратив 95% ресурсів, які Америка виділила для України. Йдеться про суму понад 60 мільярдів доларів. Джерело для закупівель необхідного закінчується, тому Конгрес США повинен схвалити новий пакет. Однак зараз на цей рахунок там йдуть дискусії. В основному, проти виділення допомоги виступають республіканці.

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