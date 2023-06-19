Після формального розгляду румуни відпустили українців додому.

Троє українських прикордонників під час переслідування групи нелегалів заблукали і нелегально потрапили на територію Румунії. Про це повідомляє румунське видання Observatornews.

Зазначається, що українські прикордонники були озброєні автоматами, коли нелегально перетнули кордон з Румунією в районі річки Васер, що на південний схід від українського Рахова. Стверджується, що українці втратили орієнтацію на місцевості через погану погоду і не зрозуміли, що перейшли кордон. Зрештою їх знайшла прикордонна поліція області Марамуреш.

"Три українських громадянина звернулися за захистом до держави Румунія і були проведені відповідні процедури, покладені для таких випадків. Український екіпаж, згідно із законодавством і двосторонньою угодою між двома країнами, повернувся на українську територію", – заявила речник регіонального управління прикордонної служби Румунії Юлія Стан.

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