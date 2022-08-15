Першими на реабілітацію відправлять 12 українських військових.

Латвія з 15 серпня відновила програму з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Латвії.

Зазначається, що 12 українських військовослужбовців розпочнуть тритижневий курс лікування у Національному реабілітаційному центрі "Вайварі". Вони мають отримати реабілітаційні послуги та відновитись після тяжких травм, отриманих при захисті України від російських окупантів

Кабмін Латвії виділив на це 280 тисяч євро із держбюджетної програми "Кошти на випадок непередбачених подій". Ці кошти підуть на реабілітацію, транспортні витрати та витрати на технічні засоби.

В МЗС Латвії додали, що надання медичної допомоги пораненим під час збройного конфлікту на сході України розпочато ще у 2014 році. До 2019 року у межах програми пройшли лікування 58 українців.

Як раніше повідомлялося, Україна домовилась з Польщею про лікування поранених українських військових, а також проводить переговори з іншими партнерами.

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