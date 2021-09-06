Польовий командир Мавлаві Фасіхуддін загинув під час наступу на провінцію Панджшер.

Під час наступу угруповання "Талібан" на афганську провінцію Панджшер повстанці, що утримують цю територію, вбили одного з ключових командирів руху Мавлаві Фасіхуддін.

Про це представники Фронту національного опору Афганістану повідомили у своєму Twitter.

"Мавлаві Фасіхуддіна було вбито разом з шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер", - стверджують вони.

Фасіхуддін міг загинути в ніч на 6 вересня.

В "Талібані" цю інформацію не підтверджують. Однак вранці цього самого дня бойовики вже не вперше оголосили про захоплення Панджшера - мовляв, деякі позиції Фронту національного опору Афганістану були розбиті, а інші ополченці втекли. У фронті цю інформацію спростовують.

Читайте такожСін "Панджшерського лева" проти терористів: афганець оголосив війну"Талібану"Однак пов'язані з протистоянням джерела стверджують, що їхні стратегічні позиції піддалися авіаатаці ВПС Пакистану.

Крім того, вони заявили про загибель прес-секретаря Фронту національного опору Фахіма Дашті.

Як вже повідомляв УНІАН, Лідер опорів Ахмад Масуд заявив про готовність припинити бойові дії за умови початку мирних переговорів з "Талібаном". На цьому тлі він закликав талібів припинити наступ на Панджшер.

Автор: Станислав Кожемякин