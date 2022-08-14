Це стало однією з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки.

Щонайменше 41 людина загинула, 14 - були поранені внаслідок пожежі у коптській церкві у столиці Єгипту Каїрі.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представників церкви.

Зазначається, що точна причина пожежі в церкві Абу Сефейн у робітничому районі Імбаба - наразі невідома.

Попередня перевірка вказала на коротке замикання електромережі, повідомила поліція.

Міністр охорони здоров'я країни назвав причиною загибелі людей дим і тисняву, коли віряни намагалися втекти від вогню.

Зауважується, що це - одна з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Єревані на оптовому ринку "Сурмалу" стався вибух. Зазначається, що повідомлення про інцидент до Національного центру кризового управління надійшло о 13:23.

На фото і відео, оприлюднених очевидцями, видно масштабну пожежу.

На місце виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.

Як повідомили в Міністерстві надзвичайних подій Вірменії, одна людина загинула, 20 поранені в результаті вибуху .

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