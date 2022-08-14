Щонайменше 41 людина загинула, 14 - були поранені внаслідок пожежі у коптській церкві у столиці Єгипту Каїрі.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представників церкви.
Зазначається, що точна причина пожежі в церкві Абу Сефейн у робітничому районі Імбаба - наразі невідома.
Попередня перевірка вказала на коротке замикання електромережі, повідомила поліція.
Міністр охорони здоров'я країни назвав причиною загибелі людей дим і тисняву, коли віряни намагалися втекти від вогню.
Зауважується, що це - одна з найбільших трагедій, спричинених пожежею, в Єгипті за останні роки.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Єревані на оптовому ринку "Сурмалу" стався вибух. Зазначається, що повідомлення про інцидент до Національного центру кризового управління надійшло о 13:23.
На фото і відео, оприлюднених очевидцями, видно масштабну пожежу.
На місце виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.
Як повідомили в Міністерстві надзвичайних подій Вірменії, одна людина загинула, 20 поранені в результаті вибуху .