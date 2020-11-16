Київ зберігає обережний оптимізм щодо нової адміністрації у Вашингтоні, однак, американський перехідний період може принести певні загрози для України.

Більшість українців відчули полегшення після закінчення президентської виборчої кампанії в США. Процес імпічменту Дональда Трампа і корупційні звинувачення проти Джо Байдена зробили так, що Україна опинилася в епіцентрі президентської гонки. І це сталося в часи, коли Києву, як ніколи, потрібна підтримка обох партій США у боротьбі проти агресії Росії.

Читайте такожБайден обговорив ситуацію в Україні з лідерами Франції та БританіїПро це пише Atlantic Council, додаючи, що ця неприємна участь в американських виборах стала апогеєм дивного періоду в американо-українських відносинах, який почався під час попередньої кампанії в 2016 році. Тоді спалахнуло обговорення готовності кандидата Дональда Трампа протистояти російським атакам проти України. Сумніви щодо ставлення Трампа до Росії кидали тінь на все його президенство. В результаті, американські відносини з Україною постраждали.

Багато українців зустріли новини про перемогу Джо Байдена на цьогорічних виборах з обережним оптимізмом. В країні розглядають такі зміни як можливість повернутися до однозначної підтримки з боку США, яка допоможе консолідувати міжнародний опір проти вторгнення Росії в Крим і на Донбас. Особисті зв'язки Байдена з Україною теж дають підстави для впевненості. Будучи віце-президентом в часи адміністрації Барака Обами, Байден був відповідальним за український напрям політики. Він відвідав країну 6 разів. Жоден попередній президент України не був настільки добре знайомий з українськими справами.

Але не всі в Україні розділяють такі оцінки. Скептики вказують на провал адміністрації Обами у не допущенні російської окупації Криму й її подальше небажання надати Україні летальну військову допомогу. Натомість адміністрація Трампа відправила українській армії протитанкові ракети Javelin, а також іншу військову допомогу.

Читайте такожWashington Post: Україна мріє вирватися з внутрішньої політики США після виборівНа думку аналітика Global Affairs Analyst Майкла Боцюрківа, ставши президентом, Джо Байдена перегляне свої старі підходи щодо України. Він зрозуміє, що ситуація, з багатьох точок зору, ще більш складна, ніж п'ять років тому, через контрреволюцію, яку в Києві ведують проросійські сили й олігархи. На думку аналітика, варто очікувати, що Байден не буде миритися з такими чварами, як нещодавні спроби Конституційного суду знищити антикорупційні відомства.

"Тим часом, лишилося ще приблизно два місяці президенства Трампа. Це дає президенту Росії Володимиру Путіну вікно можливостей, щоб посилити конфлікт на Сході України й змінити ситуацію на свою користь", - вважає Боцюрків.

На його думку, коли президенство Байдена почнеться, підтримка України з боку обох партій в Палаті представників і Сенаті лишиться сильною. Але не варто очікувати, що США раптом знову стануть "світовим поліцейським". Останні вибори були чим завгодно, але не відмовою від "трампізму" й ізоляціонізму. Пам'ятаючи про це, адміністрація Байдена, швидше за все, буде формувати свою зовнішньополітичну лінію більш обережно.

Вибори президента США 2020: чим все закінчилося?

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань