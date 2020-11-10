Київ чекає, що після американських президентських перегонів почнеться певне "перезавантаження" відносин з Вашингтоном.

Після закінчення президентських виборів у США українські лідери посилають своїм союзникам у Вашингтоні дуже простий сигнал: будь ласка, не втягуйте нас у свої міжпартійні битви.

В роки президенства Дональда Трампа Україна часто опинялася у центрі американських політичних протистоянь. Про це пише New York Times, нагадуючи про процес імпічменту (і виправдання у Сенаті) президента Трампа, а також про зусилля його особистого адвоката Рудольфа Джуліані знайти політичний бруд на Джо Байдена і його сина Гантера.

У привітальному повідомленні у Twitter український президент Володимир Зеленський окреслив очікування на майбутнє.

Читайте також"Наша дружба стає тільки сильнішою": Зеленський привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США"Україна оптимістично дивиться на майбутнє стратегічне партнерство зі США", - йшлося в його повідомленні. Після цього він навів список сфер, в яких Київ чекає на співпрацю з Вашингтоном: "безпека, торгівля, інвестиції, демократія і боротьба з корупцією".

"Україна не повинна брати участь в американських внутрішніх баталіях. Це наша головна надія й мета. У Києві всі раді, що цей виборчий цикл добігає кінця", - сказав колишній радник Зеленського Ігор Новіков.

На тлі підрахунку голосів у США чиновники в Києві продовжують дотримуватися принципу, згідно з яким вони уникають дій, які можна було б інтерпретувати як прихильність до якоїсь зі сторін. Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко під час інтерв'ю для українських ЗМІ похвалив адміністрацію Трампа за надання Україні "реальної військової, летальної, стратегічної допомоги" у битві з російськими силами на Донбасі. Але при цьому Єльченко наголосив, що американська підтримка його країни - це справа обох партій.

Разом з тим, впродовж останніх чотирьох років Україні було часом важко триматися подалі від політичних сутичок між демократами і республіканцями. Телефонна розмова між Трампом і Зеленським стала центральною в повідомленні інформатора, яке дало поштовх процесу імпічменту. Тим часом республіканці просували безпідставні звинувачення, згідно з якими Джо Байден, будучи віце-президентом США, добився звільнення Генпрокурора України, щоб "потопити" розслідування проти компанії Burisma, на яку працював його син.

Читайте такожAtlantic Council: Україні варто чекати серйозних змін після перемоги БайденаТепер, за словами політичного аналітика Євгена Глібовитського, українці сподіваються, що все це можна буде залишити позаду й зосередитися на "міжнародних" проблемах.

"Перемога Байдена повертає деяку впевненість в американському бачені НАТО й інших міжнародних організацій. Це зробить українську здатність розставляти пріоритети в сфері безпеки більш керованою", - пояснив експерт.

Але головні цілі для України лишаються незмінними. Їй потрібна підтримка у війні на Донбасі, фінансова допомога для виснаженої економіки, а також допомога в спробах приборкати корупцію й провести потрібні реформи. Президенство Байдена може дати потрібний поштовх. В адміністрації Барака Обами він був головним з питань України. Багато членів його команди мають досвід роботи з колишнім СРСР.

"Перемога Байдена повинна добре позначитися на Україні, оскільки він продемонстрував реальній інтерес до реформ в країні. Україні зараз гостро потрібен лідер, який зміг би підштовхнути різні сторони просуватися вперед у антикорупційному порядку денному", - сказав аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

Читайте такожУ Кремлі розповіли, чи привітає Путін переможця президентських виборів у СШАКлючем буде підхід нової адміністрації до Москви. Байден під час своєї передвиборчої кампанії називав Росію головною загрозою для безпеки Америки.

"Він розуміє геополітичну важливість України у стримуванні зловісної активності Росії", - пояснив Еш.

Щонайменше українці сподіваються, що зі США перестануть надходити змішані сигнали щодо Росії й її президента Володимира Путіна. За словами Глібовитського, поява адміністрації Байдена, у якої "немає таємної закоханості у чоловіка в Кремлі, точно допоможе справі".

Вибори президента США 2020: чим все закінчилося?

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань