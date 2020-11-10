Після закінчення президентських виборів у США українські лідери посилають своїм союзникам у Вашингтоні дуже простий сигнал: будь ласка, не втягуйте нас у свої міжпартійні битви.
В роки президенства Дональда Трампа Україна часто опинялася у центрі американських політичних протистоянь. Про це пише New York Times, нагадуючи про процес імпічменту (і виправдання у Сенаті) президента Трампа, а також про зусилля його особистого адвоката Рудольфа Джуліані знайти політичний бруд на Джо Байдена і його сина Гантера.
У привітальному повідомленні у Twitter український президент Володимир Зеленський окреслив очікування на майбутнє.
Читайте також"Наша дружба стає тільки сильнішою": Зеленський привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США"Україна оптимістично дивиться на майбутнє стратегічне партнерство зі США", - йшлося в його повідомленні. Після цього він навів список сфер, в яких Київ чекає на співпрацю з Вашингтоном: "безпека, торгівля, інвестиції, демократія і боротьба з корупцією".
"Україна не повинна брати участь в американських внутрішніх баталіях. Це наша головна надія й мета. У Києві всі раді, що цей виборчий цикл добігає кінця", - сказав колишній радник Зеленського Ігор Новіков.
На тлі підрахунку голосів у США чиновники в Києві продовжують дотримуватися принципу, згідно з яким вони уникають дій, які можна було б інтерпретувати як прихильність до якоїсь зі сторін. Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко під час інтерв'ю для українських ЗМІ похвалив адміністрацію Трампа за надання Україні "реальної військової, летальної, стратегічної допомоги" у битві з російськими силами на Донбасі. Але при цьому Єльченко наголосив, що американська підтримка його країни - це справа обох партій.
Разом з тим, впродовж останніх чотирьох років Україні було часом важко триматися подалі від політичних сутичок між демократами і республіканцями. Телефонна розмова між Трампом і Зеленським стала центральною в повідомленні інформатора, яке дало поштовх процесу імпічменту. Тим часом республіканці просували безпідставні звинувачення, згідно з якими Джо Байден, будучи віце-президентом США, добився звільнення Генпрокурора України, щоб "потопити" розслідування проти компанії Burisma, на яку працював його син.
Читайте такожAtlantic Council: Україні варто чекати серйозних змін після перемоги БайденаТепер, за словами політичного аналітика Євгена Глібовитського, українці сподіваються, що все це можна буде залишити позаду й зосередитися на "міжнародних" проблемах.
"Перемога Байдена повертає деяку впевненість в американському бачені НАТО й інших міжнародних організацій. Це зробить українську здатність розставляти пріоритети в сфері безпеки більш керованою", - пояснив експерт.
Але головні цілі для України лишаються незмінними. Їй потрібна підтримка у війні на Донбасі, фінансова допомога для виснаженої економіки, а також допомога в спробах приборкати корупцію й провести потрібні реформи. Президенство Байдена може дати потрібний поштовх. В адміністрації Барака Обами він був головним з питань України. Багато членів його команди мають досвід роботи з колишнім СРСР.
"Перемога Байдена повинна добре позначитися на Україні, оскільки він продемонстрував реальній інтерес до реформ в країні. Україні зараз гостро потрібен лідер, який зміг би підштовхнути різні сторони просуватися вперед у антикорупційному порядку денному", - сказав аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш.
Читайте такожУ Кремлі розповіли, чи привітає Путін переможця президентських виборів у СШАКлючем буде підхід нової адміністрації до Москви. Байден під час своєї передвиборчої кампанії називав Росію головною загрозою для безпеки Америки.
"Він розуміє геополітичну важливість України у стримуванні зловісної активності Росії", - пояснив Еш.
Щонайменше українці сподіваються, що зі США перестануть надходити змішані сигнали щодо Росії й її президента Володимира Путіна. За словами Глібовитського, поява адміністрації Байдена, у якої "немає таємної закоханості у чоловіка в Кремлі, точно допоможе справі".
Вибори президента США 2020: чим все закінчилося?
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.
- Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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