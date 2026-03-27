Конфлікт в Ірані допомагає Путіну вести війну проти України, - головнокомандувач ЗС Швеції

Війна в Ірані допомагає Росії фінансувати війну проти України. Збільшені через конфлікт на Близькому Сході доходи від продажу нафти РФ скеровує на свою військову машину.

Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Классон. В інтервʼю виданню The Hill він зазначив, що приплив грошей від продажу нафти до Москви дозволив їй ще більше посилити свої військові зусилля.

"Росіяни вже переорієнтували свою економіку на військову, і завдяки цьому збільшили свої виробничі потужності. Їхня оборонна промислова база не тільки стабілізувалася, але й, скажімо так, фінансово роздулася", – додав Классон.

Відео дня

Генерал також сказав, що Росія вже має високі темпи та потужності у виробництві зброї, порівняно з колективним Заходом. І нові вливання коштів у систему створюють більше викликів не лише для України, а й для решти Заходу – в тому числі і США.

За словами Мікаеля Классона, звʼязки між Іраном та Росією створюють "багато викликів".

Війна на Близькому Сході: ви могли це пропустити

Bloomberg пише, що розпочата Дональдом Трампом операція проти Ірану збагатила близькосхідну країну на сотні мільйонів доларів. Тегеран отримує доходи від продажу нафти, ставши єдиним великим експортером, який може використовувати Ормузьку протоку.

Тим часом Сполучені Штати Америки розглядають можливість переспрямування на Близький Схід озброєння, призначеного для України. Відповідні обговорення тривають у Пентагоні, повідомляють ЗМІ.

