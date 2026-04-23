Іран висунув США умови перемирʼя, яке 'матиме сенс'

Тегеран пов’язує припинення вогню зі зняттям блокади та припиненням дій Ізраїлю.

Іран заявив, що перемир’я у війні зі США матиме сенс лише за умови припинення морської блокади та зупинки бойових дій Ізраїлю. Про це повідомив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф у соціальній мережі X.

За словами Галібафа, повне припинення вогню можливе лише за дотримання низки вимог. Зокрема, він наголосив, що перемир’я не має супроводжуватися "морською блокадою" та "захопленням світової економіки в заручники".

Також Іран вимагає припинення "войовничих дій сіоністів на всіх фронтах".

"Відкриття Ормузької протоки неможливе за умови грубого порушення перемир’я. Вони не досягли своїх цілей військовою агресією і не досягнуть їх залякуванням. Єдиний шлях – визнання прав іранського народу", – заявив Галібаф.

Іран і США - переговори під питанням

Раніше речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що Тегеран не планує нового раунду переговорів зі США, попри заяви Вашингтона про їх підготовку.

На тлі цієї заяви президент США Дональд Трамп анонсував можливі переговори в Ісламабаді, однак іранська сторона не підтримала цю ініціативу.

Трамп раніше заявив про продовження режиму припинення вогню, термін якого мав завершитися 22 квітня, а також наголосив, що "немає часових рамок" для завершення війни з Іраном.

