WSJ звинуватив Росію у збільшенні допомоги Ірану: у Кремлі відповіли

Раніше WSJ повідомляло, що Росія передає Ірану військові технології.

У Кремлі заперечують факт надання військової допомоги Ірану і називають повідомлення в ЗМІ про таку співпрацю "фейковими новинами". Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення Wall Street Journal про те, що Росія ділиться супутниковими знімками та вдосконаленими технологіями безпілотників з Іраном.

"Навколо цієї війни ходить багато різних повідомлень. Переважна більшість є інформаційними вкиданнями. Не вважаємо за необхідне коментувати кожне з цих повідомлень. З цього приводу були запитання та коментарі представника США, які говорили, що ніякої інформації з цього приводу не мають", – заявив Пєсков.

WSJ заявив про розширення військової допомоги Ірану з боку Росії

За даними джерел видання, з початку війни на Близькому Сході РФ передає Ірану супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військах у регіоні.

Така підтримка включає надання компонентів модифікованих безпілотників "Шахед", призначених для поліпшення зв'язку, навігації та наведення. Крім того, Москва консультує Тегеран щодо тактики використання безпілотників, враховуючи досвід застосування дронів у війні проти України. Країна-агресор також надає своєму партнеру тактичні рекомендації щодо того, скільки безпілотників слід задіяти в операціях і з якої висоти вони повинні завдавати ударів.

