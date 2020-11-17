Наслідки останнього спалаху війни сильно вплинуть на Азербайджан і Вірменію, але не лише на них.

Наслідки останнього спалаху війни в Нагірному Карабасі змінять кордони у багатьох місцях. Але вплив цих наслідків вийде за межі самого спірного регіону.

Поки обидві сторони ховають своїх загиблих, видання Washington Post перелічує п'ять критичних способів, якими війна в Нагірному Карабасі у 2020 році змінить мапу Південного Кавказу. А також вказує на питання, які лишаються без відповіді.

Читайте такожТиха окупація: так звані "миротворці" РФ вже встановили 25 постів у КарабасіПерш за все, Азербайджан взяв під контроль символічно і стратегічно важливе місто. Переломним моментом цьогорічного спалаху війни став вхід азербайджанської армії в місто Шуша. Це гірська фортеця в минулому грала роль важливого культурного й наукового центру на Південному Кавказі. Коли етнічний націоналізм охопив регіон на початку 20 століття, Шуша стало також місцем, де відбувалися погроми. У часи радянського Азербайджану це було населене здебільшого азербайджанцями місто посеред переважно вірменського регіону. Вірменські сили взяли під контроль місто Шуша в травні 1992 року в ході війни, яка тривала з 1988 до 1994 року.

Після того місто під контролем вірменів було здебільшого в руїнах. Ситуація змінилася в середині 2000-х років, коли сюди прийши певні інвестиції. А вірменські поселенці почали обживатися. Однак, Шуша досі лише віддалено нагадує те місто, яким воно колись було.

Видання нагадує, що в місті є відомий собор, який належить вірменській церкві. Єреван звинуватив Баку в умисних ударах по собору. Зокрема, 8 жовтня дві ракети поцілили точно в споруду, сильно пошкодивши її. Тепер колишні азербайджанські мешканці Шуша, швидше за все, будуть повертатися в місто. Цілком можливо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв теж приїде сюди. Шуша грає стратегічну роль, тому що воно височіє над найбільшим містом Нагірного Карабаху - Степанакертом. Цей факт буде вселяти страх у тих, хто лишився в карабаській столиці.

Читайте такожPolitico: Європа знову мовчки дивиться, як її кордони змінюють за допомогою війниНагірний Карабах тепер буде поділений. Адже під цим словом об'єднано багато різних територій. В часи СРСР так називалася автономна область. Коли місцеві вірмени в односторонньому порядку проголосили "незалежність" в 1991 році, вони посягнули на ширші території. В результаті війни вони взяли під контроль території, яких спочатку не бажали, але пізніше назвали "визволеними" від влади Азербайджану.

Баку неодноразово наполягав, що різні регіони під контролем вірменських сил - це насправді "окуповані території". З'явився конфлікт вірменської і азербайджанської версій Нагірного Карабаху. Угода про перемир'я з 9 пунктів дає чітку інструкцію для нового поділу Нагірного Карабаху. Здебільшого нові лінії відповідають азербайджанській версії регіону.

Для вірменських мешканців, які до нового спалаху війни дотримувалися експансивного бачення, де лежать території Нагірного Карабаху, тепер змушені миритися з новою гіркою реальністю. Низка поселень і десятки культурних місць, які вони вважали частиною своєї батьківщини, тепер або під контролем Азербайджану, або повинні скоро перейти під нього. Це стало причиною страшної втечі вірмен з цих регіонів, деякі з яких спалюють свої домівки перед від'їздом. Не відомо, яким буде новий поділ території: жорстким чи м'яким, - за умовами нових домовленостей. Але нові транспорті коридори, які відокремлять Шуша від Степанакерту, говорять, що в чутливих місцях з'явиться твердий кордон.

Приблизно 100 тисяч вірмен покинули Нагірний Карабах. В регіоні лишилося трохи більше 30 тисяч жителів. Багато з тих, хто був змушений переїхати, тікаючи від обстрілів артилерії й безпілотників, а також від кластерних бомб, навряд чи повернуться.

Читайте такожNational Interest: Війна в Нагірному Карабасі ще не скінчиласяВірменія фактично зазнала поразки. І це принесе великі зміни. Контроль над Нагірним Карабахом грає центральну роль в національному образі як Вірменії, так і Азербайджану. Через фактичну вірменську поразку від азербайджанських військ настрої, пов'язані з цими образами, різко змінилися. Під час подорожей у Вірменію дуже часто можна було помітити мапи, які включають Нагірний Карабах як єдиний простір з іншими вірменськими регіонами. Це була розширена Вірменія. Тепер цей образ знищений. І поки не відомо, як це вплине на саму Вірменію.

У Єревані натовпи вимагають відставку уряду Нікола Пашиняна. Прикра капітуляція вірменських сил в Нагірному Карабасі також сколихнула вірменські спільноти по всьому світу. Як всі вірмени переживують цю втрату: вони узгодять образ Вірменії з новою реальністю на місцях чи будуть намагатися відновити контроль над територіями? Це питання поки без відповіді.

Азербайджан тепер проголосить свою територіальну цілісність. Нове перемир'я не вимагає від нього жодних поступок у вигляді спеціального статусу для того, що лишилося від вірменського Нагірного Карабаху.

Президент Ільхам Алієв намагається посилити свою легітимність за допомогою нового військового успіху. Він очікує, що азербайджанці, які в часи війни 1988-1994 років покинули Нагірний Карабах, тепер повернуться додому. Але минуло три десятиліття. Більшість тих будинків, в яких жили азербайджанці колись, більше не існують. Цілі поселення, які колись процвітали, тепер в руїнах. Відбудова міст-привидів буде величезним викликом для уряду Азербайджану. Не виключено, що процес повернення вимушених внутрішніх переселенців буде не ліберальним. І умови переселення в Нагірний Карабах з ними обговорювати ніхто не буде. Так само, як і те, чи хочуть вони повертатися взагалі.

Читайте також"Ще тиждень тому думали, що перемагаємо": у Вірменії розповіли про ситуацію в країні після капітуляціїТакож дві зовнішні сили визначили хід війни в Нагірному Карабасі у 2020 році: це Росія і Туреччина. Це означає, що ера домовленостей між регіональними диктаторами повернулася. А Європа і США опинилися на маргінесах. Введення так званих російських "миротворців" для закріплення нової мапи Нагірного Карабаху дасть Кремлю важіль впливу на Південний Кавказ.

Але завдання російських військ може виявитися дуже важким. Росія опиниться в епіцентрі нерозв'язаного конфлікту. Турецька підтримка Азербайджану також зробила можливий переділ Нагірного Карабаху й Південного Кавказу. Війна може бути жорстоким картографом. Диктатори знову креслять лінії на мапах. А всі решта просто пристосовуються.

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Переклад: Лесь Димань