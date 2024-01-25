Представник Пентагону заявив, що Кремль вимушений звертатися до Північної Кореї та Ірану за додатковими військовими спроможностями та боєприпасами.

Співпраця країн-членів НАТО значно посилилися з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Таку думку висловив речник Пентагону Пет Райдер в інтерв'ю Голосу Америки. Він зазначив, що в свою чергу Росія стикається з дефіцитом боєприпасів, численними проблемами у каналах постачання, та значними проблемами з військовим персоналом. "Росія відчуває нестачу боєприпасів та військової техніки, значні проблеми у ланцюгах постачання, значні проблеми з персоналом", - сказав він.

З цієї причини, як зазначив представник Пентагону, Кремль вимушений звертатися до Північної Кореї та Ірану за додатковими військовими спроможностями та боєприпасами, що "демонструє складність, яку вони мають щодо поповнення власних запасів зброї".

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При цьому Райдер зазначив, що значною перевагою України є підтримка з боку понад 50 країн світу, які працюють над наданням допомоги.

"Це не лише США. Це міжнародні зусилля, і багато країн долучаються, у тому числі НАТО, щоб підтримати Україну різними видами необхідної допомоги у сфері безпеки", - зазначив він.

Прес-секретар Пентагону високо оцінив співпрацю союзників, які "працюють, щоб зрозуміти, як можна об'єднати ресурси та можливості, щоб поповнити власні запаси озброєнь, але водночас підтримувати Україну".

"Одним із цікавих наслідків російського вторгнення в Україну стало зміцнення згуртованості та можливостей НАТО", – зазначив Райдер.

За його словами, це завжди був сильний альянс, але зараз він, ймовірно, найсильніший з моменту заснування після Другої світової війни, адже союзники по НАТО об'єдналися, щоб працювати у кризовій ситуації, і найголовніше - стримувати потенційні конфлікти.

"Ми й надалі спостерігатимемо, як НАТО стає сильнішим, адже ми працюємо разом, щоб забезпечити мир і безпеку Європи та наших союзників по НАТО в Європі […й] сусіда НАТО на сході", – зазначив представник Пентагону.

Окремо, коментуючи падіння 24 січня російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ, на якому, за заявами російських пропагандистів, були українські військовополонені, Райдер зазначив, що американська сторона "стежить за ситуацією", але поки що не може підтвердити заяви української чи російської сторони.

Авіакатастрофа з Іл-76

24 січня у Бєлгородській області впав військовий транспортний літак Іл-76. В мінборони РФ відразу заявили, що на борту були українські військовополонені.

ГУР підтвердило, що на цю дату планувався обмін полоненими, який не відбувся. Українська розвідка зауважила, що не має поки достовірної інформації щодо того, хто саме був на борту російського літака.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував начебто "списки" українських військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, наголосивши, що цю інформацію країна-агресор не подає офіційно, тоді як її "навмисно вкидає російська пропаганда".

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