Посол США при НАТО Вітакер відповів, коли вирішиться питання з Донбасом

Вітакер додав, що РФ продовжує вести війну і продовжує втрачати "тисячі солдатів на день".

Про те, чи зможуть Україна і Росія дійти згоди в питанні територій, стане відомо вже найближчими тижнями.

Такий анонс зробив посол США при НАТО Меттью Вітакер в X. Він повторив ще раз, що всі суперечності між Україною і РФ зводяться до питання територій. Але вже найближчими тижнями стане відомо, чи вдасться двом країнам домовитися.

"Я бачив загальнодоступний звіт, в якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 млн осіб. Це катастрофічно", - заявив він.

Переговори про закінчення війни в ОАЕ

Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні намічено на 1 лютого в Абу-Дабі.

29 січня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час останньої зустрічі в Абу-Дабі вдалося досягти "значного прогресу" щодо завершення війни РФ проти України.

Того ж дня високий представник Євросоюзу Кая Каллас сказала, що РФ не ставиться серйозно до переговорів в Абу-Дабі, але задоволена тим рівнем поступок, які США висунули Україні для спроби укладення мирної угоди.

"Це важливо зрозуміти. Якщо ви подивитися на ці переговори в Абу-Дабі, то побачите, що росіяни не представлені на такому рівні, який має право ухвалювати рішення. Тож вони не ставляться до цього серйозно", - наголосила Каллас.

