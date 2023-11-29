За його словами, продовження кривавої війни стане для диктатора та його країни руйнівним.

Швидкий вступ України в НАТО переконає російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він втратив ціль війни в Україні.

Про це заявив колишній посол Сполучених Штатів при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер під час конференції у Європарламенті, цитує Укрінформ.

"Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, – що Україна стане членом НАТО якнайшвидше" - заявив Волкер.

За його словами, це означатиме, що немає жодного шляху для програшу України. "Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним", - додав він.

При цьому Волкер наголосив, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США. Вважається, що практичне втілення такого наміру є не таким складним. Водночас існує занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами.

"Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО – Україна, що стаття 5-та (Вашингтонського договору – ред.) означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, – це все НАТО вже надає Україні", – пояснив він.

Волкер також додав, що НАТО може більше допомагати Україні, зокрема закрити небо над нею від російських атак.

Вступ України в НАТО - останні новини

Західна преса повідомляє, що країни-члени НАТО не подолали розбіжності з питання швидкого вступу України. Проти висловилися США і Німеччина, які хочуть, щоб процес визначався умовами, а не політичними міркуваннями.

У липні перед самітом НАТО у Вільнюсі ходила інформація про те, що Берлін ініціює відстрочку вступ України до НАТО через побоювання, того, як на цю ситуацію подивиться Кремль. Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина виступала за формулювання підсумкової заяви саміту, в якому не було вказівки якихось конкретних термінів.

Влада Німеччини не виступає проти членства України в НАТО. Таку заяву зробив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

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