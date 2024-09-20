Європа вирішила створити щось на кшталт свого НАТО, тільки без США, Канади, Британії і Туреччини.

Євросоюзу не варто створювати власні військові структури, дублюючи НАТО. Це лише поглине і без того дефіцитні ресурси. Таке застереження зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який у найближчі дні покине свою посаду, пише Financial Times.

"Я вітаю додаткові зусилля ЄС щодо оборони, якщо вони здійснюються таким чином, що не дублюють і не конкурують [з НАТО]. Чого ЄС не повинен робити, так це починати створювати альтернативні оборонні структури, наприклад, сили реагування", — сказав він, маючи на увазі ідею створення корпусу з 5000 військових.

Столтенберг висловив нерозуміння, навіщо ЄС витрачатися на власні сили швидкого реагування, коли вже є аналогічні сили в НАТО.

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Неназваний представник оборонного альянсу розповів Financial Times, що насправді ЄС вже почав відволікати військові ресурси від існуючих структур НАТО.

"Якщо Європа зазнає нападу, люди повинні негайно знати, хто відповідальний за реагування на це. Конкурентні структури створюють невизначеність. . . це тільки допомагає ворогу", — сказав він.

Зокрема, НАТО стурбоване запропонованим розширенням Військового штабу ЄС, який контролює військові місії блоку. Офіційні особи заявили, що цей план може ускладнити критично важливі ланки командування в разі воєнного конфлікту та відволікатиме ресурси від і без того недоукомплектованої командної структури НАТО, якій не вистачає генералів.

"Навіщо мати дві команди без повного штату, якщо одна може нормально функціонувати", — сказав неназваний чиновник.

Офіційні особи НАТО також обурені амбіціями ЄС створити власний список військових стандартів для армій ЄС — у спробі оптимізувати закупівлі та підвищити оперативну сумісність — замість використання списків НАТО, які існували десятиліттями.

"Країни можуть мати лише один набір цільових можливостей, вони не можуть мати два. Це відповідальність НАТО. Один набір стандартів, один набір цільових можливостей, одна структура команд. І це НАТО", – сказав Столтенберг.

Зміна генсека НАТО

Як писав УНІАН, 1 жовтня колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вступить на посаду генерального секретаря НАТО. Він вже заявив у червні, що "Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, сама колишній міністр оборони Німеччини, неодноразово заявляла, що НАТО "залишатиметься опорою нашої колективної оборони", але вона також закликала ЄС взяти на себе більшу роль.

Як писав УНІАН, Єнс Столтенберг, який йде з посади генсека НАТО, нещодавно визнав, що Альянс міг б зробити набагато більше, щоб запобігти війні в Україні. За його словами, зміцнити Україну було б легко, але натомість союзники "билися, чи постачати снайперські гвинтівки".

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