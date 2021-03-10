Перший пакет санкцій був запроваджений за арешт критика Кремля Олексія Навального.

Європейський Союз вже у березні запровадить новий пакет санкцій за серйозні порушення прав людини в третіх країнах відповідно до нового інструменту - так званого "європейського акту Магнітського".

Як повідомляє Deusche Welle, пакет штрафних заходів може бути схвалений на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС 22 березня.

Нові санкції мають бути запроваджені, перш за все, по відношенню до осіб з азіатських і африканських країн, а також до відповідальних за порушення прав людини росіян, які ще не потрапили до чорного списку в рамках попереднього санкційного пакета.

Передбачається, що до списку увійдуть громадяни Китаю, КНДР, Еритреї та Південного Судану, а також Росії.

При цьому до набуття санкціями сили буде триматися у секреті, про які випадки порушень прав людини йтиметься, і хто потрапить до чорного списку. Тим самим ЄС хоче запобігти виведенню активів зі своєї території до набуття даними заходами сили.

Санкції ЄС проти Росії: що відомо

Перший пакет штрафних заходів у рамках нового санкційного механізму ЄС запровадив на початку березня у відповідь на переслідування в Росії опозиційного політика Олексія Навального. Під санкціями опинилися генпрокурор Росії Ігор Краснов, очільник Слідчого комітету Олександр Бастрикін, начальник ФСВП Олександр Калашников і керівник Росгвардії Віктор Золотов.

Зразком для створення нового санкційного механізму в ЄС став американський "акт Магнітського". Він був ухвалений у 2016 році Конгресом США з метою покарання осіб, які несуть відповідальність за смерть у СІЗО російського аудитора Сергія Магнітського в 2009 році.

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Автор: Тамара Отовська