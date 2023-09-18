ЄС зараз в значній мірі покладається на Китай у виробництві паливних елементів і літій-іонних батарей для електромобілів.

Європейський Союз може стати до 2030 року так само залежним від Китаю в області літій-іонних акумуляторів і паливних елементів, як і від Росії в сфері енергетики до війни в Україні, якщо він не вживе рішучих заходів. Про це пише Reuters з посиланням на документ, підготовлений для дискусій з економічної безпеки Європи, які відбудуться 5 жовтня.

У документі йдеться, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії Європі будуть потрібні способи зберігання енергії, щоб досягти своєї мети по нульовим викидам вуглекислого газу до 2050 року.

"Це різко збільшить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи і електролізери, який, як очікується, збільшиться від 10 до 30 разів в найближчі роки", - йдеться в документі.

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Відзначається, що, хоча ЄС займає більше 50% світового ринку на проміжному етапі й етапі складання виробництва електролізерів, він в значній мірі покладається на Китай у виробництві паливних елементів і літій-іонних батарей для електромобілів.

"Без прийняття рішучих заходів європейська енергетична екосистема до 2030 року може стати залежною від Китаю так само сильно, як була залежна від Росії до вторгнення на Україну", - йдеться в повідомленні.

Літій-іонні батареї та паливні елементи є не єдиною вразливою зоною ЄС.

"Аналогічний сценарій може розвернутися в сфері цифрових технологій", — йдеться в документі. "Прогнози показують, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, безпілотники, сервери даних, обладнання для зберігання даних та мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті".

До 2030 року ця іноземна залежність може серйозно ускладнити зростання продуктивності, що терміново потрібно європейській промисловості та сектору послуг, і може ускладнити модернізацію сільськогосподарських систем, необхідних для вирішення проблеми зміни клімату, йдеться у звіті.

Енергозалежність ЄС від Росії

За даними Єврокомісії, у 2021 році ЄС отримував понад 40% загального споживання газу, 27% імпорту нафти та 46% імпорту вугілля з Росії.

Після вторгнення Росії в Україну на тлі введення санкцій ЄС поступово позбавлявся від енергозалежності від РФ.

Так, станом на квітень частка Росії в експорті нафти в ЄС скоротилася до 4%. Також у першому кварталі 2023 року на частку Росії припало всього 17,4% всього імпортованого газу.

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