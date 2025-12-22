Євросоюз на пів року продовжив санкції проти РФ

Ці санкції передбачають низку заборону відносинах з Росією, у тому числі на торгівлю, фінанси, енергетику, технології, промисловість, транспорт тощо.

Рада Європейського Союзу продовжила чинність економічних обмежувальних заходів проти Росії ще на шість місяців – до 31 липня 2026 року, у зв’язку з тим, що РФ продовжує вчиняти дії з дестабілізації ситуації в Україні.

Як йдеться у рішенні Ради ЄС, ці економічні заходи вперше були запроваджені у 2014 році і значно розширені в 2022 році у відповідь на неспровоковану, несправедливу і незаконну воєнну агресію Росії проти України.

Зокрема, ці економічні санкцій складаються з широкого спектру секторальних заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, енергетику, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і товари розкоші.

Відео дня

Ці санкції також поширюються на заборону імпорту або перевезення морської сирої нафти або певних нафтопродуктів з Росії до країн Євросоюзу, виключення низки російських банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення і ліцензій на території Євросоюзу для кількох медіа-компаній, підконтрольних Кремлю.

Крім того, додаткові заходи дозволяють ЄС протидіяти випадкам порушення санкційних режимів шляхом обходу санкцій.

Як наголошують в Євросоюзі, допоки незаконні дії Росії й надалі порушуватимуть фундаментальні правила міжнародного права, у тому числі заборону на застосування сили, усі заходи, втілені Євросоюзом, будуть залишатися чинними. Також в ЄС готові вжити додаткових заходів за необхідності.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, восени в ЄС узгодили і запровадили 19-й пакет санкцій проти. Обмежувальні заходи проти РФ покликані обмежити можливості Росії отримувати кошти для фінансування війни проти України.

Останнім часом Євросоюз посилює санкції проти російського тіньового флоту, розширюючи перелік суден, які перевозять російські нафтопродукти.

Також в ЄС вже говорять про розроблення 20-го пакет санкцій проти РФ. Нові санкції можуть бути спрямовані на подальшому обмеженні надходження доходів до бюджету РФ від продажу енергоносіїв.

Вас також можуть зацікавити новини: