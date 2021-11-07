Наймасовіші протести у Польщі були у Варшаві, дізналися журналісти.

У суботу, 6 листопада, тисячі жителів близько 70 польських міст вийшли на протести проти суворих обмежень абортів в пам'ять про вагітну жінку, яка померла внаслідок септичного шоку.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що наймасовіша акція відбулась у Варшаві, де десятки тисяч людей із фотографіями померлої скандували: "Жодної більше" та вимагали від влади пом'якшити законодавство, що стосується сфери абортів.

За словами адвоката родини померлої Йоланти Будзовської, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели.

30-річна жінка потрапила до лікарні на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод наприкінці вересня. За словами Будзовської, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки. Внаслідок септичного шоку жінка померла.

За словами адвоката, Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.

Після смерті Ізабели у лікарні в Пщині відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів.

Читайте такожПрем’єр Польщі відреагував на протести жінок через заборону абортівРаніше повідомлялось, що у січні 2021 року набула чинності майже повна заборона на аборти у Польщі. Згідно з рішенням Конституційного суду, яке спричинило масові вуличні протести по всій країні, переривання вагітності через патологію плода є незаконним.

Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері. Жорсткі обмеження абортів підтримує керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) і католицька церква Польщі.

Щороку у Польщі роблять до 2 тис. легальних абортів. Однак, за оцінками організацій захисту прав жінок, близько 200 тис. польських жінок щороку роблять незаконні аборти або їдуть робити цю операцію в інші країни. Правозахисники побоюються, що ця кількість і надалі зростатиме через посилення законодавства.

Автор: Катерина Жирій