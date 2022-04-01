Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відмови Європи від російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

"Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра", - сказав Драгі, додавши, що 30-40% російських запасів можна замінити відразу, від решти ж частки буде набагато складніше.

"Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу", - зазначив прем'єр.

Іспанія має найбільші потужності регазифікації в Європі, але транспортування газу в Європу через Піренеї було проблемою через вузькі місця.

Європа, яка отримує близько 40% поставок газу з Росії, намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки після вторгнення Москви в Україну.

"Країни південного Середземномор’я Європи зараз усвідомлюють, що вони можуть бути дуже важливими хабами для газу сьогодні, але також, і, перш за все, для водню завтра", – сказав Драгі.

Раніше стало відомо, що німецькі компанії платитимуть за російський газ у євро.

Вас також можуть зацікавити новини: