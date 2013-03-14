На Житомирщині завершується бойове злагодження чергової ротації сил КФОР у Косово

Зокрема, сьогодні, 14 березня, військовослужбовці-кандидати на посади відпрацьовували дії миротворців під час тактичних занять: несення служби на блок-посту, вогневий контакт під час відбиття нападу диверсійної групи на блок-пост, евакуація «пораненого» з поля бою, патрулювання зони відповідальності, заходи з врегулювання агресивно налаштованого натовпу з використанням спецзасобів тощо.

Дії майбутніх миротворців оцінює комплексна комісія у складі офіцерів Генерального штабу ЗС України, Командування Сухопутних військ та 8-го армійського корпусу під керівництвом заступника начальника штабу Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Ігоря Ющенка. Офіцери впродовж тижня вивчають реальний стан готовності національного контингенту до виконання миротворчих завдань на Балканах.

Під час підготовки національного контингенту для консультацій залучалися офіцери, які мають досвід перебування у миротворчих операціях, та пройшли підготовку на курсах інструкторів в інших державах.

Варто зазначити, що в ході бойового злагодження військовослужбовці набувають впевненості в собі, звикають самостійно і швидко приймати правильні рішення.

Під час підготовки національного контингенту чергової ротації українського миротворчого контингенту в Косово кандидати на посади водіїв здійснили 100 та 250-ти кілометрові марші на автомобільній та спеціальній техніці у складних умовах зимового періоду.

Слід зауважити, що з 25 січня по 9 лютого водії національного контингенту чергової ротації в Косовому під керівництвом кандидата на посаду заступника командира контингенту з озброєння майора Андрія Поліщука відточували навики водіння автомобільної та спеціальної техніки у складних гірських умовах на Закарпатті. Також спеціалісти взводу зв’язку з 28 січня по 1 березня 2013 року проходили спеціальну допідготовку на базі 179-го Об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку Збройних Сил України (м. Полтава).

– В цілому можна з упевненістю сказати, що підготовка миротворчого контингенту пройшла на достатньо високому рівні. Були відпрацьовані контрольні заняття з вогневої підготовки, водіння бойових машин, автомобілів, робота на засобах зв’язку тощо, – відзначив полковник Ігор Ющенко.

Слід зазначити, що особовий склад цієї бригади вже брав участь у миротворчих операціях та командування національного контингенту, зокрема, гвардії майор Володимир Кокорєв має досвід виконання у миротворчих місіях. Близько 40 відсотків цієї ротації також має досвід участі у миротворчих місіях. Зокрема, у Косово, ДР Конго, Ліберії, Іраку та Лівані.

– Як відомо, з грудня минулого року ми посилили контингент важкою інженерно-саперною ротою у кількості 29 чоловік та 13 одиниць техніки, – нагадав полковник Ігор Ющенко.

Завершується сертифікація національного контингенту 15 березня, коли комплексна комісія Сухопутних військ Збройних Сил України за підсумками перевірки визначить основних кандидатів на посади до складу національного контингенту сил КФОР у Косово.

Чергову – 17-ту – ротацію миротворчого підрозділу заплановано розпочати 18 квітня.