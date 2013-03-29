З 1 квітня в армії запроваджується воєнно-ідеологічна підготовка



Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, насамперед, мається на увазі виведення на якісно новий рівень навчально-виховного процесу, суттєва оптимізація військово-патріотичного виховання з усіма категоріями військовослужбовців, налагодження зворотного зв’язку між армією і суспільством.

Йдеться також і про створення дієвої системи інформаційного супроводження діяльності військ, підвищення ефективності використання військових закладів культури, впровадження нових військово-соціальних програм, які спрямовані на підвищення престижу військової служби тощо.

28 березня у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України була проведена відповідна нарада. До участі у ній запросили офіцерів органів по роботі з особовим складом (виховної та соціально-психологічної роботи) військових частин та закладів гарнізонів міста Києва, Гостомеля, Василькова та Борисполя.

Під час наради до присутніх довели цілі і завдання, які покладені на воєнно-ідеологічну підготовку у системі навчально-виховного процесу з особовим складом Збройних Сил України. Водночас було опрацьовано єдині підходи щодо організаційного-методичного забезпечення проведення занять. Також учасникам наради практично продемонструвати порядок застосування інноваційних форм і технологій під час проведення воєнно-ідеологічної підготовки з усіма категоріями військовослужбовців.

– Новий предмет навчання у системі підготовки військ – воєнно-ідеологічна підготовка – є вимогою часу, яка потребує приведення ідеологічної складової діяльності Збройних Сил України до стандартів провідних країн світу. Виконання цього завдання перебуває під особистим контролем Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, – наголосив начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України генерал-майор Іван Чубенко.

У свою чергу помічник Міністра оборони України Олексій Селіванов підкреслив, що введення воєнно-ідеологічної підготовки сприятиме максимальному розвитку військовослужбовця як особистості.

– Воєнно-ідеологічна підготовка – це, зокрема, історія, культура, право. А частина її стосується державного устрою, системи державної влади, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, – зазначив Олексій Селіванов. – Водночас окрема увага у цьому предметі навчання приділена юридичним проблемам, з якими може стикнутися будь-який військовослужбовець, і питанням соціального захисту.

Наприкінці наради доцент кафедри воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат історичних наук, доцент полковник Олександр Даценко провів для присутніх інструкторсько-методичне заняття у вигляді кінолекторія.

А на базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулося інструкторсько-методичне заняття з керівниками груп воєнно-ідеологічної підготовки Львівського гарнізону.

– Метою заходу є доведення вимог керівних документів щодо організації та проведення воєнно-ідеологічної роботи з особовим складом, а також надання методичної допомоги керівникам груп воєнно-ідеологічної підготовки у проведенні занять відповідно до нещодавно затвердженої Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України, – зазначив у вступному слові заступник начальника Академії сухопутних військ – начальника гарнізону з виховної роботи полковник Юрій Гусар.

Професор кафедри тактики військового вишу генерал-майор запасу Ігор Рєпін розповів про Збройні Сили України на сучасному етапі. Із доповіддю про методику проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки виступив доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ полковник запасу Олег Бойко. А завідувач кафедри гуманітарних наук Академії Андрій Харук окреслив основні етапи становлення українського війська в контексті національних державотворчих процесів.

Завершився захід підбиттям підсумків та постановкою завдань щодо впровадження основних положень Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України у військових частинах та установах гарнізону.

– Головним нашим завданням є те, щоб нові підходи до воєнно-ідеологічної підготовки знайшли своє практичне відображення у вихованні військовослужбовців частин та підрозділів гарнізону, – зауважив заступник начальника гарнізону з виховної роботи полковник Юрій Гусар.