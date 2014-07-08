Військовослужбовці ЗСУ в зоні АТО забезпечені бронежилетами на 67%

Про це сьогодні, 8 липня, під час брифінгу повідомив заступник Міністра оборони України — керівник апарату Петро Мехед.

"Станом на 6 липня військовослужбовці забезпечені бронежилетами першого, другого та четвертого рівнів захисту на понад 67%. Потреба складає 24 857 комплектів, в наявності 17 648, замовлено 28357 комплектів. Орієнтовно цю потребу ми зможемо задовольнити на 100% до кінця поточного місяця", — повідомив Мехед.

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Він зауважив, що кевларовими шоломами військовослужбовці забезпечені менш ніж на один відсоток.

"З початку проведення АТО в частини (підрозділи), через добровольчі органи надійшло 405 шт., при цьому потреба в цих індивідуальних засобах захисту складає 24857 шт. На сьогодні замовлено 10000 кевларових шоломів, орієнтовний термін постачання — 20 вересня. Решта особового складу забезпечено шоломами сталевими. Для забезпечення повної потреби необхідно додаткове виділення коштів у сумі 28,4 млн грн", — зазначив заступник глави Міноборони.

Водночас він підкреслив, що всі бронежилети, які були передані волонтерами в зону АТО, будуть замінені.

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За словами Мехеда, відповідають вимогам та тактико-технічним характеристикам лише бронежилети, які сертифіковані Міністерством оборони України, а саме — «Корсар — 4» і «Корсар М-314». На сьогодні їх кількість складає 7961.

"Бронежилет призначений для захисту людини, тому повинен відповідати тактико-технічним характеристикам. На сьогодні бронежилети типу «Корсар» є єдиними, які відповідають сучасним вимогам індивідуального захисту, тому мають бути у наших військовослужбовців", — наголосив Петро Мехед.

Він додав, що для окремих фахівців відповідних спеціальностей, наприклад, для розвідників, бронежилет має бути дещо легший на вагу, щоб бійці могли виконувати спеціальні завдання, які ставляться перед ними.

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Представник Міноборони повідомив, що станом на 6 липня в якості гуманітарної допомоги від Франції надійшла одна тисяча бронежилетів, та від Сполучених Штатів Америки 700 бронежилетів 3 класу.

"Окрім того, з початку антитерористичної операції від фізичних та юридичних осіб у якості благодійної допомоги підрозділами ЗС України отримано 2576 бронежилетів, які завезені безпосередньо у військові частини", — додав Мехед.