Український ринок взаємного кредитування: кредити йдуть в інтернет

Українські підприємці дочекалися появи принципово нового для нас виду кредитування - коли фізособи позичають фізособам або бізнесу, але через професійного посередника. У той час, коли класичне кредитування бізнесу в країні через ряд причин практично зупинено, ринок p2p кредитів може дати малому бізнесу більше 20 млрд грн на рік і створити більше мільйона нових робочих місць, повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

В міру появи обмежень у звичайних банках на видачу кредитів малим компаніям і приватним особам, які не мають високих доходів, останні стали шукати нові способи збору коштів. Терміни краудфандінг і краудлендінг сьогодні, мабуть, чув кожен. Ці альтернативні фінансові послуги онлайн дозволяють кожному стати інвестором невеликих компаній як, наприклад, продуктового магазину, піцерії або невеликої будівельної кампанії. До того ж, нові технологічні форми фінансування обходяться кредиторам дешевше, ніж видача аналогічних сум банкам з їх традиційною інфраструктурою.

Незважаючи на те, що нові сервіси частково займають нішу банківських послуг, в Україні першопрохідцями ринку мікрофінансів стали найбільші банки. Наприклад, з 1 квітня p2b-майданчик "КУБ" запустив на своєму сайті ПриватБанк. Тільки за перші три тижні після запуску першої в Україні платформи «народного» кредитування малого бізнесу, гроші на свій розвиток отримали 36 підприємців на суму понад 13 млн грн. І як показує західний досвід, подібна модель кредитного ринку може бути цілком успішною. Наприклад, лідер світового ринку американська LendingClub за останній рік допомогла видати кредитів на $4 млрд. Добре йдуть справи і у британської Zopa (Zone of Possible Agreement) - першопроходець ринку видав $780 млн. У світовий топ-10 також входять компанії з Китаю, Швеції, Німеччини, Франції, Голландії, Австралії, Польщі та Естонії.

Національний банк також позитивно оцінює переваги моделі p2b-кредитування і навіть бачать у ньому майбутнє, впевнена заступник голови НБУ Катерина Рожкова: «Онлайн-сервіси взаємного кредитування фізичних осіб, а також платформи збору фінансування для підприємств отримали широкий розвиток в світі. На сьогодні світовий обсяг такого кредитування оцінюється в $64 млрд, а до 2020 року, за оцінками аналітиків Morgan Stanley, може досягти $300 млрд». При цьому, Національний банк вітає появу таких сучасних інструментів, які повинні бути прозорими, зі зваженими ризиками і врегульовані законодавчо і пропонує експертному співтовариству знайти консолідоване рішення для роботи з P2P кредитуванням, яке не створить перешкод для його розвитку.

І тут для України цілком підійшов би досвід Великобританії, де влада частково регулює ринок альтернативного фінансування. Компанії, які просять суми більше 5 тисяч фунтів стерлінгів, повинні відповідати певним критеріям. Виходячи з цього встановлюється і відсоткова ставка, а потім компанію виводять на ринок. Інвестори – фізичні особи, організації або навіть британський уряд вирішують, чи вони хочуть давати гроші цьому підприємству. Завдяки цьому, британський сервіс альтернативного фінансування сьогодні – найбільший в Європі. І все це, зазначають спостерігачі, завдяки гнучкому нормативно-правовому середовищі.

У будь-якому випадку, і підприємці, і регулятор впевнені, що у ринку величезні можливості: малий бізнес може швидко і на гнучких умовах отримати гроші, коли банки тотально відмовляють. У свій час схеми мікрофінансування стали справжнім рятувальним колом у східноєвропейських країнах. Наприклад, у Румунії в 2013-му було виділено 47 тисяч мікрокредитів, з них 9 тисяч отримали підприємці-одинаки, які починали бізнес. Як згадує Іван Власа, керівник фонду мікрокредитування "FAER", для одержувачів мікрокредит став важливим етапом, він дозволив вижити, стати на ноги, почати заробляти, розвиватися буквально з нуля. Потім люди зростають професійно, їх економічне становище поліпшується, і ось одного разу вони цілком можуть звернутися в звичайний банк".

Звичайно ж, лише мікрофінансування до буму в українській економіці не призведе. Але для підприємців, або мільйонів людей, які залишилися без роботи, кілька десятків тисяч гривень фінансування – єдиний шанс змінити життя і розпочати власну справу.