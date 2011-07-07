Світові рейтинги «ховають» Україну: наше майбутнє не світле і не прекрасне?

За підрахунками ООН, за межею бідності зараз живуть четверо з п`ятьох українців. При цьому за останній рік ми збідніли на 10%. Україна посіла 83-е місце в рейтингу розвитку суспільства ООН, втративши 7 позицій лише за рік.

Опублікований днями журналом «Forbes» рейтинг 10 найгірших економік світу показав, що Україна посіла четверте місце в цьому списку, пропустивши вперед Мадагаскар, Вірменію і Гвінею. За показниками ВВП на душу населення Україна поступається «навіть таким країнам, як Сербія і Болгарія». При цьому Державний департамент США пояснює цю ситуацію складною системою регулювання, слабким управлінням, невиконанням рішень суду і корупцією.

А в оприлюдненому також в останні дні «Рейтингу прогресу», складеному компанією ФБК на основі результатів найвідоміших у світі рейтингів, Україна опинилася на передостанньому місці із 101. Як зазначається у звіті компанії, Україна спустилася в усіх без винятку рейтингах.

Зокрема, в рейтингах країн за Індексом конкурентоспроможності Україна спустилася з 78 на 89 місце, за Індексом умов ведення бізнесу - з 132 на 145, за Індексом розвитку людського потенціалу (ООН) - з 64 на 69, за рейтингом «Кращі країни для життя» - з 62 на 73, за рейтингом економічно вільних країн - з 109 на 127, за Індексом економічної свободи - з 112 на 164, за Індексом сприйняття корупції - з 99 на 134 місце.

Проте якщо наразі життя українців стало гіршим внаслідок діяльності або бездіяльності поточної влади, то надалі очікується лише ще більше погіршення.

Так, головним чинником збільшення промислового виробництва і ВВП України, як минулого року, так і в першій половині цього, стало зростання металургійного експорту внаслідок значного підвищення світових цін на сталь. Про що чітко свідчать дані Держстату. Зокрема, за січень-квітень 2011 року експорт чорних металів збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 40,1%, а виробів з нього - на 96,5%.

Проте ця «крамничка», схоже, вже закривається для України. Якщо за перші чотири місяці ц.р. світові ціни на сталь підвищилися в середньому на чверть, то, починаючи з травня, вони поволі поповзли вниз. Крім того, через великі економічні проблеми в світі знизився і попит на чорні метали. Як наслідок, справи у українських металургів в останні місяці помітно погіршуються.

Зокрема, на думку експертів у цій сфері, загальна негативна ситуація на зовнішніх ринках стала головною причиною зниження обсягу експортних відвантажень з України в травні. За даними Кабінету міністрів, у травні експортні постачання порівняно з квітнем знизилися на 2,3% - до 2,197 млн. т.

А в червні, також за даними уряду, виробництво прокату в Україні знизилося на 12% до рівня травня і склало 2,406 млн. т. Таке падіння обсягів випуску металопродукції було спричинене зниженням виробництва на найбільших метпідприємствах країни. Зокрема, на 28,1% в червні порівняно з травнем впало виробництво на «Азовсталі», на комбінаті «Арселорміттал Кривий Ріг» в червні зафіксований спад виробництва на 24,2%, на ММК ім. Ілліча спостерігалося зниження виробництва на 6,8%. Поліпшення ситуації в цьому аспекті не передбачається, як мінімум, до осені. Проте й потім цілком може не настати поліпшення. Якщо ж найближчим часом таки нахлине друга хвиля світової економічної кризи, тоді ціни на сталь покотяться вниз ще стрімкіше. А Україну в такому разі чекає потужна криза за сценарієм другої половини 2008 року.

Також потрібно зазначити, що, зокрема, уповільнення темпів зростання експорту вже призвело до зниження золотовалютних резервів України. У травні вони скоротилися майже на півмільярда доларів, в червні - на 334 млн. дол. А наприкінці поточного року в таких умовах цілком може початися сильна девальвація гривні, як це мало місце також восени-взимку 2008 року.

Крім того, погіршення життя українців неодмінно настане внаслідок ухвалення пенсійної реформи, яка передбачає, зокрема, збільшення пенсійного віку на 5 років для жінок і на 2 роки для чоловіків, які працюють у бюджетній сфері.

Також до кінця цього року очікується збільшення цін на імпортний газ до рівня близько 400 дол. за тисячу кубометрів - спроби Януковича і Азарова умовити кремлівських керівників на здешевлення російського газу поки що марні. У зв`язку з чим, а також на виконання Меморандуму між Україною і МВФ, українців напевно чекає ще цього року подальше підвищення цін на газ і збільшення комунальних тарифів. Що призведе до ще більшого зростання інфляції в цілому.

Не тішить і ситуація із зовнішніми інвестиціями. За перший квартал 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій до України становив лише 894,3 млн. дол., тоді як, наприклад, у відповідному кварталі 2008 року - 3 406,3 млн. дол. Серйозні інвестори не йдуть в Україну, побоюючись величезної корупції і відсутності чесної конкуренції на цьому грунті.

Таким чином, перспективи на майбутнє для українців вельми і вельми сумні. І це, виходячи з наведеної інформації, абсолютно реальний прогноз.

Олександр Безкоровайний