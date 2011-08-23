Теорія українських змов: нові «грибники» від Хорошковського?

Знову «теракт»… Знову з вуст в уста передають бородатий анекдот про зірваний посеред поля туалет із мораллю: яка країна, такий і теракт.

Ні, я, звичайно, знала, що спецслужби мають демонструвати вірність та потрібність президентові. Голова СБУ в українській традиції – це такий собі «нужник». Ну там – розмови опонентів підслухати й першій особі доповісти, або теракт влаштувати, щоб потім його ліквідувати й доповісти… Я ось пам’ятаю чотири такого типу теракти.

Перший – напередодні другого туру виборів Кучми. Група пенсіонерів-комуністів задумала собі вчинити замах. Їй упіймали, насварили й відпустили. Пам’ятаю повідомлення в газетах. Дякувати, мовляв, органам – спрацювали.

Була ще «справа грибників». Пенсіонери-грибники з числа колишніх офіцерів хотіли 2001 року повалити конституційний лад. Але СБУ під керівництвом Деркача їх зловила й вилучила карти – там, за версією терористів, було відзначено грибні місця. Насправді карти містили маршрути, якими танкові бригади мали йти до столиці, валити існуючий лад та встановлювати радянський.

Маячня, звичайно... Її причину шукали в бажанні органів відвернути суспільну увагу від касетного скандалу, - але «грибників» посадили.

Чесно, скажу, я думала, що Хорошковський, хлопець на гарній машині, майже господар «Інтеру», у якого зачіска «волосок до волоска, і жоден не впаде», на бізнесі розуміється, - трохи змінить традицію вітчизняних спецслужб. Гадала, що він не захоче бути посміховиськом. Але він навипередки з МВС кинувся розкривати теракти.

17 січня цього року правоохоронці запобігли масштабному замахові на президента, який готувався на Прикарпатті. Кілька буржуазних націоналістів хотіли збити літак першої особи з пневматичної зброї.

Місцева влада дякувала правоохоронцям за обережність. Напевно, розкриття міліцією цього теракту надихнули СБУ і собі щось таке розкрити.

20 січня цього року в Макіївці пролунали вибухи. «Терористи» вимагали чотири мільйони євро. Телебачення показувало ефектні джипи та завантажені автобуси, які виїжджали на місця, куди б мали приїжджати «терористи». Серце заходилося від захоплення мужністю та оперативністю органів. Душа наспівувала радянську пісню: «Наша служба и опасна и трудна. І на первый взгляд как-будто не видна. На второй как-будто тоже не видна. И на третий тоже…»

На причетність до вибухів перевірили сім тисяч людей. Але негідники більше грошей не вимагали, вибухів не робили. Може, тому, що наш славний голова СБУ приїхав і з усім розібрався. «Терористів», винуватців вибухів у Макіївці, піймали. І зараз відбувається суд над ними. Щоправда, серед журналістів більш поширен версія про те, що вибухи в Макіївці влаштувала влада з політтехнологічною метою, але президент, який перервав свій візит у Японію в цей час, приїхав і надавав по шапці авторам «провокації», сказав, що йому не потрібна така самодіяльність. Але це – чутки. Головне, що вибухи не повторилися і що Хорошковський приїхав і з усім розібрався…

Бійці невидимого фронту продовжують свою нелегку працю. І ось напередодні Дня Незалежності знову «терористи», які готували замах на президента... Не грибники цього разу – а працівники комбінату комунальних послуг. Карт для маршу танкової бригади там цього разу не знайшли (Хорошковський не Деркач – погано шукали), але знайшли саморобний вибуховий пристрій, наповнений елементами враження різного розміру (цвяхи, гайки тощо), 20 сіді-дисків з антирадянською пропагандою і листівку з погрозами Януковичу. Щоправда, «терористів» після ночі, проведеної в СБУ відпустили.

Вони виходили по одному. Мабуть, так безпечніше.

Запитаєте, кому безпечніше?

Президенту, звісно.

Маша Міщенко