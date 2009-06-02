Дощова погода спричинила комариний бум

Київське водосховище і мокра погода спричинили посилене розмноження комарів. Комахи буквально обліплюють перехожих у вечірній час.

Якщо раніше проти кровопивць був дієвим "потрійний" удар - одеколон з однойменною назвою, то зараз засобів багато, але дієвих - мало.

Тепер перебування як вдома, так і на природі, перетворюється на справжнє поле бою з комарами.

Киянка Марина разом із дітьми щодня ходить гуляти недалеко від дому, найчастіше - довкола озера. Та довго на вулиці не затримується, каже, комарі просто загризають.

У маленьких дітей після комариного укусу утворюються набряки, гнійники і ніякі мазі, ніякі креми не допомагають.

Цієї весни комах таки справді побільшало. Особливо скаржаться на комариний терор жителі спальних районів - Троєщини та Лісового масиву.

Директор еколого-культурного центру таку активність та агресивність кровопивць пояснює просто - кількістю дощів та підвищеною вологістю.

"Якщо б травень був би сухим і парким, то комахам було б важко розмножуватися, оскільки їм потрібна саме така дощова погода, наявність ось такої болотяної місцевості. Коли це все висихає – вони гинуть", - розповів еколог.

Крім того, екологи стверджують, комарі так розмножились і з вини Київського водосховища. Прекрасна база для розмноження комах та вологий клімат столиці - ось результат створення штучної водойми.

Житло киян можуть захистити спеціальні сітки на вікнах. А от антикомарині пластини та аерозолі вже давно не такі ефективні. У комах виробився імунітет до хімічних засобів.

Насправді комахи бояться натурального. За народними рецептами, відлякати комарів можна гвоздикою та одеколоном.

Мухи та комарі не переносять також запаху м`яти, евкаліпта та помідорів. Тому кілька горщиків із кущами можна виставити на підвіконня.

ТСН