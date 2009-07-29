Абітурієнти з найвищими балами ЗНО вибирають університети

Міністерство освіти й науки України з`ясувало, які вищі навчальні заклади цього року обрали абітурієнти, що склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на 200 балів з двох та більше дисциплін. Бачити талановитих дітей у своєму університеті хотів би кожен ректор. У лідерах - Київський національний університет імені Шевченка (32 особи), Львівський національний університет імені Франка (7 осіб), Київський політехнічний інститут (4).

Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук наголошував, що МОН здійснюватиме супровід дітей, які набрали 200 балів з двох і більше предметів та сприятиме обдарованим дітям під час вступної кампанії.

Особливою популярністю користується Київський національний університет імені Шевченка. До ВНЗ вступило 32 абітурієнти з найвищими балами ЗНО. Загалом у різних університетах столиці планує навчатися 43 абітурієнти з найвищими балами. Статус другої університетської столиці - за Львовом. Серед найпопулярніших напрямів навчання - міжнародні відносини, економіка, фізика, математика. Багато випускників шкіл хочуть стати медиками, юристами, логістами, перекладачами.

Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) Володимир БУГРОВ каже, що в їхньому ВНЗ радо зустрічають "двістібальників": "Досвід минулих років свідчить, що діти, які набрали максимум під час тестування, показують хороші результати у навчанні. Студенти активно залучаються до роботи Наукового товариства студентів та аспірантів, тому ми завжди раді бачити їх у нашому навчальному закладі".

"Лише цього року до університету подали заяви 154 абітурієнти, які набрали 200 балів з одного предмету та 13 з максимальним результатом на тестах у двох дисциплінах, - розповідає Василь ВИСОЧАНСЬКИЙ, виконуючий обов`язки ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ). - Студенти-першокурсники з найвищими балами під пильною увагою науковців нашого університету та вже з перших років залучаються до науково-дослідної роботи".

"Всі діти, які отримали найвищі бали і прийшли до нашого навчального закладу будуть прийняті на навчання, - сказав у коментарі прес-службі МОН ректор Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (ХПІ) Леонід ТОВАЖНЯНСЬКИЙ. - Це унікальні діти, українська еліта. Від них залежить, яким буде наше майбутнє, адже це майбутні професори, академіки, конструктори і ми повинні всіляко сприяти їм".

"Освітній портал"