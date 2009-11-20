У Міжнародний день некуріння та в рамках "Року молоді" в Україні розпочалася кампанія за відмову жінок від куріння під назвою «Вільна від куріння».

Ініціатором цієї кампанії, яка проводиться за підтримки Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, стала Коаліція громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

Акція розпочалася з прес-конференції, в якій взяли участь відомі в Україні державні та громадські діячі, представники творчої інтелігенції і шоу-бізнесу, видатні спортсмени. Зокрема, голова Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» Сергій ГОНЧАР, голова Національної ради з питань охорони здоров`я при Президентові України Микола ПОЛІЩУК, олімпійський чемпіон з плавання Денис СИЛАНТЬЄВ, заслужений артист України Григорій ЧАПКІС, хореограф та телеведучий Влад ЯМА, телеведучий Андрій ДОМАНСЬКИЙ, народний артист України Євген ПАПЕРНИЙ.

Відомі та авторитетні у своїх сферах діяльності чоловіки звернулися до жінок з проханням: не курити самим, а також допомогти чоловікам звільнитися від цієї згубної звички.

Під час прес-конференції були представлені результати репрезентативного соціологічного дослідження, здійсненого в жовтні 2009 року Київським міжнародним інститутом соціології, про ставлення чоловіків до жіночого куріння.

Як свідчить дослідження, в українському суспільстві існує негативне ставлення до жіночого куріння. І це допомагає скоротити його. Рівень куріння серед жінок України останніми роками помітно зменшився – з 20% у червні 2005 року до 13% у жовтні цього року. Саме жінки виявилися більш чутливими до зміни ставлення до куріння у суспільстві, яка відбулася останніми роками в Україні через прийняття ефективних заходів контролю над тютюном, включаючи звільнення робочих та громадських місць від тютюнового диму, підвищення тютюнових акцизів тощо.

Також учасники заходу акцентували на тому, що маркетингові заходи тютюнових виробників в Україні стають дедалі агресивнішими.

"Як це не прикро констатувати, але в останні роки тютюнові виробники основне вістря своїх маркетингових акцій спрямували саме на молодих жінок. Щомісяця ми спостерігаємо появу рекламних кампаній цигарок, цільова аудиторія яких – це майбутні матері", - зазначив заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Іван КРУЛЬКО.

За словами М.ПОЛІЩУКА, дві третини курців у світі мешкають у слаборозвинутих країнах, і виходячи зі статистичних показників щодо паління та виробництва цигарок, "наша древня та красива країна навіть і тут є одним з лідерів. А якщо звернутися до медичної статистики, то стає зрозумілим, що паління в Україні на сьогодні – це найнебезпечніша епідемія, адже врожай, який збирають цигарки, – 110 тисяч померлих щороку".

Також у своєму виступі І.КРУЛЬКО повідомив, що Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту займає активну позицію щодо посилення контролю за продажем тютюнових виробів. Зокрема, на розгляді в парламенті знаходиться розроблений фахівцями міністерства проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”, яким передбачається внесення до переліку нових місць, в яких буде заборонено продавати та вживати зазначену продукцію. Однак справжнім важелем, який здатен змінити рівновагу на користь здорового способу життя та обмеження реклами тютюну, за словами заступника міністра, може стати лише об’єднання зусиль владних структур та громадськості через створення та реалізацію єдиної політики у цьому питанні.

Наступним етапом кампанії «Вільна від куріння» стане ініціатива «Мамо, не кури, я задихаюся!». Вона має на меті закликати жінок кидати курити напередодні вагітності і вже ніколи не розпочинати після того, як малюк народиться. За дослідженнями, багато жінок і чоловіків кидають курити саме напередодні народження дитини. У рамках акції створять спеціальну брошуру та плакати, які будуть розповсюджувати у жіночих консультаціях та педіатричних кабінетах.