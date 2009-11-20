Контрабандні сигарети продавали в 20% перевірених торгових точок

Держспоживстандарт виявив продаж контрабандних сигарет у 20% перевірених торгових точок

Територіальні органи у справах захисту прав споживачів з 23 вересня по 5 листопада цього року провели тестове вивчення ситуації на споживчому ринку тютюнових виробів України для з`ясування ситуації з поширеністю тютюнової продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт).

Згідно з повідомленням, було перевірено 737 об`єктів торгової мережі в 20 областях України і в Автономній Республіці Крим, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Результати вивчення свідчать про те, що проблема торгівлі тютюновими виробами в недозволених для цього місцях і з порушенням встановленого порядку роздрібної торгівлі тютюновими виробами залишається актуальною. Випадки торгівлі тютюновими виробами на майданчиках просто неба і на вулицях зафіксовані в більшості перевірених обласних і районних центрів. Особливо ці негативні явища поширені у вузлових місцях торгової інфраструктури (на ринках, міні-ринках, торгових майданчиках, у торгових рядах, ринкових комплексах), а також у місцях, які постійно відвідує велика кількість людей, поряд з транспортними вузлами, на зупинках транспорту загального користування.

В асортименті тютюнової продукції, яка реалізується споживачам, виявлена продукція, що не відповідає вимогам нормативних документів. В цілому по Україні з 737 перевірених об`єктів торгової мережі виявлено 148 випадків наявності такої продукції. Поширеність зазначеної тютюнової продукції за регіональним розподілом є різною. Найбільша кількість продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, зафіксована в прикордонних областях України. За зовнішніми ознаками така продукція в абсолютній більшості випадків є виробленою на території іноземних держав: на упаковці тютюнових виробів присутні медичні попередження іноземними мовами та іноземні марки акцизного збору, в окремих випадках зустрічається продукція, призначена для реалізації в магазинах безмитної торгівлі (“Duty Free”), на якій відсутні медичні попередження і марки акцизного збору.

Наголошується, що в деяких випадках нелегальний продаж тютюнових виробів має чітко організований характер, націлений на мінімальні втрати у разі державного контролю. За наявності широкого асортименту у продавців зберігається обмежена кількість одиниць тютюнових виробів. У разі потреби поповнення запасів помічники, які знаходяться поряд з лотками, оперативно підносять товар.

Пункти продажу нелегальних тютюнових виробів розташовані здебільшого на масових ринках, нелегальна торгівля також здійснюється вуличними торгівцями. Наголошується, що тютюнові вироби, не призначені для продажу на території України, мають великий попит серед населення. У продажу є широкий асортимент тютюнових виробів переважно російського і молдавського виробництва. На тютюнових виробах відсутні вітчизняні марки акцизного збору, медичні попередження також відсутні або виконані іноземними мовами. Крім того, реалізуються тютюнові вироби, в яких вміст нікотину і смол перевищує визначені законодавством України норми.

Результати проведеного вивчення споживчого ринку тютюнових виробів Держспоживстандарт надіслав уряду України.