Україна входить у трійку країн Європи за динамікою розвитку відновлюваних джерел енергії, повідомив заступник Голови Агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Дубовик на прес-конференції напередодні відкриття Європейського тижня сталої енергетики.

«Для України – це непересічна подія. Знакова», – зауважив Сергій Дубовик. За його словами, галузь відновлюваних джерел енергії з кожним днем нарощує темпи потужності. Станом на 1 травня 2013 року в Україні встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики, що працюють за «зеленим тарифом», становить 849 МВт, з яких у поточному році було введено 203,6 МВт, а це 87 % у порівнянні з 2012 роком.

Для виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством Агентство працює над Національними планами дій з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до 2020 року. Згідно з якими Україна повинна скоротити енергоспоживання на 9% та збільшити долю відновлюваної енергетики до 11%», – наголосив Дубовик.

За словами Сергія Дубовика, незважаючи на стрімкий розвиток відновлюваної енергетики та оптимістичні прогнози фахівців – споживачі мають змінити ставлення до використання енергоресурсу. Хорошим прикладом для наслідування у цьому напрямку служить місто Житомир, яке залучає інвестиції в енергоефективні проекти. Перший пілотний проект «Утеплення дитячого садочку», в якому навчається більше 400-та дітей, вже має економічний ефект.

Міський голова Житомира Володимир Дебой повідомив: «Окупність даного проекту більше 3-х років. Це не лише гарна інвестиція, а й здоров’я дітей». Проект, який було впроваджено минулого року, вже допоміг зекономити кошти не лише казни міста, а й платників податків. Володимир Дебой впевнений, що незабаром лікарні, садочки і школи міста споживатимуть енергію економно, за європейським стандартом.

«Кожна країна має вирішити, яку енергію вона хоче отримувати. Енергію «чисту» чи енергію, яка забруднює довкілля. Щоб наблизитися до Європейського рівня енергоспоживання і використання екологічно «чистої» енергії потрібно залучати суспільство, яке має зрозуміти, що енергоресурс вичерпний і необхідно навчитися використовувати його розумно», – наголосив керівник Управління програм допомоги в Україні представництва ЄС Ендрю Расбаш.

Директор фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5Р Андерс Лунд також запросив учасників та гостей прес-конференції на заходи присвячені Європейському тижню сталої енергетики, які відбудуться в Житомирі. За його словами – це не лише місто, де реалізовується багато енергоефективних проектів, а й вдалий приклад для інших міст України, які мають прагнути до його рівня.