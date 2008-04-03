Голова Нацбанку не виключає коливання курсу гривні на міжбанку

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО не виключає коливання курсу національної валюти на міжбанківському ринку на рівні 1-2% від офіційного курсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу «Інвестування в умовах кризи на фінансових ринках».

За його словами, Нацбанк зараз не бачить істотного перевищення попиту над пропозицією інвалюти, так само як і істотного перевищення пропозиції над попитом.

Разом із тим голова Ради НБУ зазначив, що Нацбанк України готовий використовувати свої золотовалютні резерви для зниження тиску на національну валюту під час пікових навантажень.

П.ПОРОШЕНКО також підкреслив, що на сьогодні вважає за недоцільне відмову від прив`язки гривні до американського долара і перехід до прив`язки до якоїсь іншої валюти або корзини валют. “Сьогодні курс гривні є певним якорем в економіці країни”, - сказав він.

Разом із тим П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що Нацбанк декларує в середньостроковій перспективі, після проведення структурних реформ в економіці країни, перехід до таргетування інфляції.

Нагадаємо, НБУ з 21 квітня 2005 року встановив курс гривні до долара на рівні 505.0000 за долар. Проте останні декілька днів торги на міжбанку пари гривня-долар проходили на рівні 4,98/5,010 грн. за 1 дол.

Наприкінці лютого МВФ висловив думку, що перехід до інфляційного таргетування (встановлення цільових орієнтирів грошової системи, регулювання приросту грошової маси в обігу) дозволить Національному банку України ефективніше боротися з інфляцією і поліпшить умови підтримки макроекономічної стабільності.

Інфляційне таргетування передбачає публікацію Нацбанком очікуваного рівня інфляції з подальшим дотриманням запланованого показника за допомогою облікової ставки й інших монетарних механізмів. Таким чином, планується замінити існуючу систему курсового таргетування, за якої показником макроекономічної стабільності є курс долара.