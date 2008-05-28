Немає пiдстав говорити про українізацію телемовлення?

У Мiнiстерстві закордонних справ України не бачать пiдстав говорити про українізацію телемовлення.

За словами прес-секретаря МЗС України Василя Кирилича, «безпiдставно вести розмови про те, що хтось витiсняє, або заявляти про те, що iснує тривога у зв`язку з тим, що українська влада нiбито намагається українiзувати нацiональний телеефiр».

Так Василь Кирилич прокоментував заяви МЗС Російської Федерації про тотальну українiзацiю телебачення в країнi, повідомляє RadioSvoboda

За його словами, впродовж останнiх мiсяцiв пролунала цiла низка критичних заяв представникiв Росiї в бiк України.

«Очевидно, що така кампанiя може мати на метi дезорiєнтацiю мiжнародної громадськостi про реальний стан справ в Українi, зокрема, iз забезпеченням прав нацiональних меншин», – припустив вiн.

Василь Кирилич запевнив, що Україна повнiстю виконує Європейську хартiю регiональних мов i мов меншин, i з боку Ради Європи не надходило жодних зауважень про невиконання яких-небудь зобов`язань цiєї хартiї.

«Росiйська мова як мова нацiональної меншини в Українi має широкi можливостi для функцiонування, i це закрiплено нацiональним законодавством України», – пiдсумував вiн.

Раніше у вiвторок МЗС Росії виступило iз критикою планiв вилучення програм росiйських телеканалiв iз системи кабельного мовлення України, мовляв, до керівництва Росії й її Міністерства закордонних справ останнім часом надходять «численні звернення українських громадських організацій і громадян із глибокою стурбованістю через погіршення стану російської мови в Україні».

Коментар російського МЗС стверджує, що такі «звернення» констатують «створення в Україні моноетнічного гуманітарного простору».

У Москві, йдеться в коментарі, цілком поділяють «глибоке занепокоєння російськомовного населення України» з цього приводу.