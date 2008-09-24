Суд захистив Конституцію АРК від 50 нардепів

Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, положення ст. 3 Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим”, якою встановлено, що зміни до Конституції АРК приймаються Верховною Радою АРК і затверджуються законом України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Конституційний Суд оприлюднив 24 вересня.

Раніше 50 народних депутатів звернулися до КС з клопотанням про визнання таким, що не відповідає Конституції, відповідного положення закону.

Автори клопотання вважали, що цією статтею закону Президент України, народні депутати і Кабінет міністрів позбавлені права законодавчої ініціативи стосовно внесення змін до Конституції Криму.

У своєму рішенні Конституційний Суд зазначив, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів, але ці суб’єкти не наділені правом вносити до Верховної Ради Автономної Республіки Крим проекти нормативно-правових актів, зокрема, щодо змін до Конституції АРК.

Таким чином, КС вирішив, що положення ст. 3 Закону “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” не обмежує право суб’єктів законодавчої ініціативи у Верховній Раді України і тому відповідає Конституції України.

Суддею-доповідачем у цій справі був суддя КС Володимир КАМПО.

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Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає торжеством права рішення КС.

«Це торжество права, торжество закону. Віват, Конституційний Суд!», - сказав кримський спікер. За словами А.ГРИЦЕНКА, КС по суті лише підтвердив ті повноваження, які є в Кримської автономії.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що своїм рішенням Конституційний Суд «поставив на місце всіх «діячів», які, виходячи зі своїх особистих амбіцій, своєї політичної ангажованості та своєї ненависті до Автономної Республіки Крим, намагалися урізати повноваження автономії». При цьому голова парламенту автономії підкреслив, що КС «вніс елемент стабільності у відносини між органами центральної виконавчої влади та Верховною Радою Криму». «Я завжди говорив про те, що ми не просимо й нам не потрібно додаткових повноважень, - сказав А.ГРИЦЕНКО, - головне, щоб органи центральної влади дотримували ті повноваження свого єдиного автономного утворення, які вже задекларовано, якими б широкими вони комусь не здавалися».

Голова парламенту Криму повідомив, що, маючи це рішення КС, керівництво автономії має намір повернутися до вирішення багатьох, досі невирішених, питань, які напряму стосуються дотримання повноважень кримської автономії. «Це означає, що всі ті посадовці, які сьогодні працюють у Криму, але були призначені на свою посаду без узгодження з Верховною Радою АРК і в обхід Конституції автономії, повинні разом зі своїми «старшими товаришами», які сидять у київських кабінетах, у встановленому законом порядку звернутися до Верховної Ради АРК і узгодити призначення на ту або іншу посаду», - підкреслив голова ВР автономії.