Чого найбільше бояться українці в умовах кризи (опитування)

Більш як 70% українців бояться суттєвого зниження рівня життя або втрати роботи внаслідок економічної кризи.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Так, 36,7% українців бояться суттєвого зниження рівня життя та 36,5% - втрати роботи.

В інституті зазначають, що це був другий етап дослідження, результати якого дали змогу виявити, як змінилися споживчі можливості українців у порівнянні з жовтнем цього року, коли відбувся перший етап дослідження.

За результатами опитування більшість респондентів вже відчули на собі або на членах своєї родини підвищення цін (69,2%), близько чверті опитаних почали економніше ставитися до своїх витрат (23,8%); окрім цього, частина українців зіткнулася із затримкою виплат зарплати (15,3%) або навіть з її зниженням (9,6%). Відповідно, перша хвиля економічної кризи вплинула на доходи українців, змушуючи їх переглянути своє фінансове планування.

Аналізуючи дані телефонного опитування, експерти Інституту Горшеніна дійшли висновку, що матеріальна впевненість середньостатистичного українця похитнулася. Так, у порівнянні із минулим місяцем, сукупна частка тих, хто вважає себе відносно забезпеченими, зменшилася з 75,2% у жовтні до 68,2% у листопаді; відповідно збільшилась сукупна частка тих, хто у фінансовому плані «зводить кінці з кінцями», з 17,5% у жовтні до 24,6% у листопаді. Разом із тим рівень доходів близько половини респондентів не змінився, проте, у порівнянні з минулим місяцем, спостерігається негативна динаміка до зменшення цієї частки людей з 55,1% до 48,9%.

Також в інституті зауважують, що спостерігається цілком закономірна тенденція – чим менший рівень доходу, тим більше відчуваються наслідки зростання цін. Проте, якщо незабезпечені респонденти збираються економити переважно на продуктах харчування (64,1%), одязі (38,8%) та медикаментах (14,7%), то більш забезпечені верстви населення економитимуть на відпустках (24,4%) та розвагах (22,2%).

Згідно з результатами дослідження, більшість опитаних (39,6%) витрачають на продукти харчування від чверті до половини сімейного доходу, тому зростання цін на продукти харчування змусить людей раціональніше планувати свої витрати. Водночас більшість респондентів не вірять у те, що наслідками економічної кризи будуть голод та дефіцит товарів. Цю тезу підтверджує і той факт, що лише 22,1% опитаних мають намір найближчим часом робити продуктові запаси, а можливість виникнення голоду внаслідок економічної кризи викликає занепокоєння лише у 12% респондентів. Окрім того, 37,3% опитаних вважають, що в умовах кризи слід ввести продовольчі картки для малозабезпечених верств населення.

Результати опитування продемонстрували, що 36,5% українців побоюються втратити роботу, причому цей страх підігрівається тим, що у 33,9% респондентів хтось із друзів або родичів вже був звільнений внаслідок кризи. Окрім цього, 24,9% українців побоюються втратити свої заощадження, які є джерелом їх фінансової незалежності.

Другий етап дослідження «Пульс кризи» проводився Інститутом Горшеніна методом телефонного опитування з 5 по 10 листопада 2008 року в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область, в якій мешкає респондент. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%. Перший етап дослідження «Пульс кризи» проводився з 22 по 25 жовтня 2008 року.