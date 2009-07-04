Правоохоронці в Криму практично провокують хабарі – експерт

Кримські правоохоронці нерідко допускають дії, котрі межують з провокацією хабара, що є вельми сумнівною практикою з процесуальної точки зору, про це в коментарі Дзеркалу тижнязаявив голова Кримської колегії адвокатів Володимир Зубарєв.

«Кримська практика свідчить, що дуже багато кримінальних справ, пов’язаних із хабарництвом, базуються на досить сумнівних, із процесуальної точки зору, оперативних діях працівників міліції. Вони допускають речі, які межують із провокацією хабара, коли немає реальних підстав стверджувати, що можливий суб’єкт злочину має намір цей хабар отримати», — заявив експерт.

На думку Зубарєва, процесуальні порушення нерідко призводять до того, що в суді успішно оскаржуються навіть справи реальних хабарників.

«Річ у тому, що отримання готівки найчастіше пояснюється бажанням роздобути кошти на господарські потреби, на потреби громади. Чистота доказів у таких справах часто оскаржується саме тому, що оперативні дії неакуратно організовані, навіть коли справді хабарника викривають», — констатує голова Кримської колегії адвокатів.

При цьому він відзначає, що за допомогою сумнівних методів можна звинуватити в хабарі практично будь-якого чиновника. «Помітив бабки, клади йому на стіл і втікай. Вийшов я в туалет, перепрошую, а мені в шухляду письмового столу конверт сунули. Я прийшов, виявив — уже відбитки пальців на ньому залишив. І все, хабар. Приведуть п’ять чоловік, які скажуть, що я їм натякав», — так описує можливий сценарій неправомірних процесуальних дій експерт.