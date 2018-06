Скорсезе і Де Ніро через 13 років знову знімуть мафіозну історію

Кіноісторії організованої злочинності в постановці Мартіна Скорсезе і виконання Роберта Де Ніро повертаються на екрани: студія Paramount Pictures збирається з їхньою допомогою екранізувати книжку I Heard You Paint Houses.

Назва книжки Чарльза Брендта апелює до мафіозного сленгу, який означає, що людина, до якої звертаються таким чином, працює кілером-найманцем – мовляв, після вбивства на стінах і підлогах будинків залишаються плями крові. Чарльз у своєму творі описав життя реально існуючого кілера Френка "Ірландця" Ширана, з яким познайомився незадовго до його смерті. Той, крім всього іншого, зізнався письменникові, що працював на один з найбільших босів злочинного світу і він – саме та людина, яка убила Джіммі Хоффу — колишнього американського профспілкового лідера, несподівано зниклого при загадкових обставинах.

Роберт Де Ніро і виконає ролі самого Ірландця – кілера, який убив за замовленням мафії більше 25 чоловік. Сценарій за книжкою писатиме Стівен Зейлліан, лауреат премії "Оскар" за роботу для "Списку Шиндлера". Він вже співпрацював і з Мартіном Скорсезе – над епічною драмою "Банди Нью-Йорка". Також Стів написав першу частину трилогії "Місія нездійсненна", "Ганнібала", "Перекладачку" і недавно адаптував для Рідлі Скотта статтю про Френка Лукаса, що стала основою тріллера "Гангстер".

Мартін Скорсезе щойно закінчив екранізацію роману Денніса Ліхейна "Закритий острів", де головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Марко Руффало. Зараз режисер визначається, який буде його наступний проект. Пріоритетними поки що вважаються три: драма про двох єзуїтів у Японії XVII століття "Тиша", кримінальна драма про брокерів The Wolf of Wall Street або драма The Long Play про життя двох друзів, які 40 років знаходилися у музичному бізнесі й спостерігали схід R&B і хіп-хопу.

Роберт Де Ніро, якому треба відновлюватися після провалу "Право на вбивство", недавно вибув з проекту Мартіна Кемпбелла Edge of Darkness, але завершив роботу над картиною "У них все добре", де зіграв з Семом Рокуеллом, Кейт Бекінсейл і Дрю Беррімор. Також у планах актора знову попрацювати з режисером "Сутички" Майклом Манном над гангстерською драмою "Зима Френка Машині" – екранізацією роману Дону Уїнслоу.

I Heard You Paint Houses може стати першим об`єднанням Скорсезе і Де Ніро через 13 років після "Казино", а вперше режисер зняв Роберта в "Злих вулицях", ще в 1973 році.

